ВСУ добились успехов в районе Вербового, — ISW (карта)

По данным украинского командования, враг вел безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербового и Работино.

Вооруженные вилы Украины продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным военных аналитиков, 5 ноября армия Российской Федерации продолжила наземные атаки в западной части Запорожской области и достигли незначительного подтвержденного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что российские войска предприняли ограниченное продвижение к линии траншей к западу от Вербового (10 км на восток от Работино).

Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ также провели безуспешные атаки к северо-западу от Вербового, вблизи Работино, к северу от Нестерянки и вблизи Пятихаток (25 км на северо-запад от Работино).

Украинские Силы обороны продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов. Аналитики ISW утверждают, что ВСУ добились ограниченных успехов к северо-западу от Вербового.

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Работино и Вербового.

Специалисты института, ссылаясь на российские источники отметили, что ситуация вдоль линии Работино-Вербовое остается относительно неизменной.

Фото: ISW

Ситуация на Запорожском направлении

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 18:00 5 ноября на Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работино, севернее Нестерянок, Пятихаток Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Красное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.

Напомним, 5 ноября сообщалось, что Зеленский допустил изменение стратегии войны с РФ. По словам президента, украинские военные более мотивированы, чем россияне. ВСУ придумывают планы и операции для быстрого продвижения и нанесения по ВС РФ неожиданных ударов.