ВСУ добились успехов в районе Вербового, — ISW (карта)
По данным украинского командования, враг вел безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербового и Работино.
Вооруженные вилы Украины продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
По данным военных аналитиков, 5 ноября армия Российской Федерации продолжила наземные атаки в западной части Запорожской области и достигли незначительного подтвержденного продвижения. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 4 ноября, показывает, что российские войска предприняли ограниченное продвижение к линии траншей к западу от Вербового (10 км на восток от Работино).
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ также провели безуспешные атаки к северо-западу от Вербового, вблизи Работино, к северу от Нестерянки и вблизи Пятихаток (25 км на северо-запад от Работино).
Украинские Силы обороны продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области 5 ноября и добились незначительных подтвержденных успехов. Аналитики ISW утверждают, что ВСУ добились ограниченных успехов к северо-западу от Вербового.
Министерство обороны РФ заявило, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Работино и Вербового.
Специалисты института, ссылаясь на российские источники отметили, что ситуация вдоль линии Работино-Вербовое остается относительно неизменной.
Ситуация на Запорожском направлении
По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 18:00 5 ноября на Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербового, Работино, севернее Нестерянок, Пятихаток Запорожской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Красное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.
Напомним, 5 ноября сообщалось, что Зеленский допустил изменение стратегии войны с РФ. По словам президента, украинские военные более мотивированы, чем россияне. ВСУ придумывают планы и операции для быстрого продвижения и нанесения по ВС РФ неожиданных ударов.