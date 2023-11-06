ЗСУ досягли успіхів у районі Вербового, — ISW (карта)

За даними українського командування, ворог вів безуспішні штурмові дії на північний захід від Вербового і Роботиного.

Related video

Збройні сили України продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і домоглися незначних підтверджених успіхів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними військових аналітиків, 5 листопада армія Російської Федерації продовжила наземні атаки в західній частині Запорізької області і досягла незначного підтвердженого просування. Відеозапис із геолокацією, опублікований 4 листопада, показує, що російські війська зробили обмежене просування до лінії траншей на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗС РФ також провели безуспішні атаки на північний захід від Вербового, поблизу Работиного, на північ від Нестерянки і поблизу П'ятихаток (25 км на північний захід від Роботиного).

Українські Сили оборони продовжили наступальні операції в західній частині Запорізької області 5 листопада і домоглися незначних підтверджених успіхів. Аналітики ISW стверджують, що ЗСУ досягли обмежених успіхів на північний захід від Вербового.

Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська відбили українські атаки поблизу Роботиного і Вербового.

Фахівці інституту, посилаючись на російські джерела, зазначили, що ситуація вздовж лінії Роботино-Вербове залишається відносно незмінною.

Фото: ISW

Ситуація на Запорізькому напрямку

За оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на 18:00 5 листопада на Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії на північний захід від Вербового, Роботиного, на північ від Нестерянок, П'ятихаток Запорізької області.

Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Красне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області та Марганець Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що Зеленський допустив зміну стратегії війни з РФ. За словами президента, українські військові більш мотивовані, ніж росіяни. ЗСУ вигадують плани та операції для швидкого просування і нанесення по ЗС РФ несподіваних ударів.