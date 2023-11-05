"Повільність є": Зеленський допустив зміну стратегії війни з РФ

За словами президента, українські військові більш мотивовані, ніж росіяни. ЗСУ вигадують плани та операції для швидкого просування і нанесення несподіваних ударів по ЗС РФ.

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Українське військово-політичне керівництво допускає зміну стратегії повномасштабної війни з Росією. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

ЗСУ вигадують різні плани та операції, щоб швидше просуватися і завдавати окупантам несподіваних ударів, розповів глава держави.

Зеленський визнав повільність військового прогресу з боку України та наявність втоми від тривалих термінів бойових дій. Попри це, за його оцінками, українські військові більш мотивовані, ніж росіяни, яких послали в Україну заради вбивств.

Президент прокоментував інформацію про можливе обговорення американськими чиновниками ідеї проведення мирних переговорів із Росією.

"Багато різних голосів та емоцій без конкретних пропозицій навколо нас. На сьогодні в мене немає жодних стосунків із Росією. Вони (на Заході) знають мою позицію. Це позиція моєї країни, нашого народу — ми не хочемо вести діалог із терористами. Я не готовий говорити з терористами, тому що їхнє слово нічого не варте. Ми не можемо довіряти терористам, тому що терористи завжди повертаються", — наголосив він.

На думку Зеленського, якщо західні союзники відмовляться допомагати Україні, Росія нападе на одну з країн НАТО.

"Якщо Росія вб'є нас, вона нападе на країни НАТО. Ви пошлете туди своїх синів і дочок, ціна вже буде вищою. Одна з альтернатив, яку я чув — дати Путіну те, що він хоче. Що це означає? Віддати 30% нашої землі?" — запитав президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс виступив проти мирної угоди з Росією. Москва використовує час тиші для переозброєння, вважає чиновник.

В Офісі президента України (ОП) вважають, що РФ прагне перевести війну з Україною в максимально затяжний формат. Будь-який компроміс забезпечить виживання путінській еліті, говорив радник глави ОП Михайло Подоляк.