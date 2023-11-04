"Маскують страх": РФ хоче перевести війну в затяжний формат, — Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Росія блефом, шантажем, масовими смертями та пропагандою намагаються виторгувати собі оперативну паузу у війні з Україною.

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Історію нинішньої Росії треба довести до фіналу. А будь-який компроміс забезпечить виживання російській еліті. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у Telegram-каналі.

За його словами, періодично, впродовж всього повномасштабного вторгнення, хтось із російських офіційних осіб виходить, щоб заявити: "Росію не перемогти на полі бою".

Водночас, як наголосив Подоляк, росіяни намагаючись знайти собі нового "господаря-гаранта", втрачаючи залишки репутації "мілітарного монстра", скуповуючи військову техніку в Ірані, Північній Кореї та відправляючи "дедалі більше мобілізованих у м’ясорубку".

Росіяни намагаються "виторгувати собі паузу"

Також радник керівника Офісу Президента заявив, що Російська Федерація намагається перевести війну проти України у максимально затяжний формат.

"Своїми бравурними заявами росіяни маскують страх перед підсумковою обов’язковою відповідальністю й намагаються все ж таки розв’язати головне завдання: блефом, шантажем, масовими смертями, пропагандою виторгувати собі оперативну паузу, перевести війну в затяжний формат низької інтенсивності", — йдеться у повідомленні.

За його словами, будь-який компроміс із Росією забезпечить виживання нинішній російській владі.

"Важливо на цьому етапі війни (важкому, поза сумнівом) розуміти, що будь-яке закінчення війни несправедливим фіналом, будь-який компроміс із Рф забезпечить виживання нинішній російській (путінській) еліті, яка точно вже не повернеться в законослухняний стан і яка точно продовжить "вбивати" міжнародне право, глобальну стабільність, демократію", — каже Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що Росія запустила антиєврейські погроми, оскільки вважає демократичний світ слабким.