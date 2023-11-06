"Люди работают": гендиректор "Укроборонпрома" о разработке ОТРК "Сапсан"

По словам Германа Сметанина, ракетная программа является сверхсекретной, но отметил, что люди работают и мотивированы.

Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" или "Гром-2" — это разработка, которая продолжается с 2009 года. Генеральный директор "УкрОборонПрома" Герман Сметанин рассказал в интервью "Экономической правде" о состоянии разработки.

Увольнение предшественника Германа Сметанина Юрия Гусева, по данным СМИ, произошло из-за провала ракетной программы, в частности разработки ОТРК "Сапсан". Поэтому журналист спросил, знает ли нынешний гендиректор, что делать, чтобы украинские ракеты "Сапсан" успели на битву. На это Сметанин отказался отвечать из-за высокой секретности работы.

"Скажу в общих чертах. Есть государственная программа по наращиванию производства ракет. Люди работают, все они мотивированы и хотят у*бать по той Москве, чтобы там мало никому не показалось. Но во время войны — это сверхсекретная информация, делиться которой я не могу", — сказал Сметанин.

Добавим, 3 ноября начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадным генералом Сергеем Барановым, в котором он сказал, что ОТРК "Гром-2" совершенствуется, но деталей разработки называть он не стал.

"Я пока что хотел бы таинственность сохранить. Но да, он есть, он совершенствуется, и россияне пусть испытывают его действие на себе", — заявил Баранов.

ОТРК "Сапсан"

Разработка оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" призвана для замены "Точки-У" с дальностью 120 км. Предполагалось, что дальность стрельбы ОТРК "Сапсан" будет составлять 500 км для ВСУ и 270 км для экспорта. "Гром-2" — это экспортная версия машины, которая разрабатывалась по заказу Саудовской Аравии. Масса боевой части должна составлять 480 кг.

ОТРК "Сапсан" на параде независимости Фото: Википедия

Напомним, 2 октября в Минобороны РФ заявили о перехвате 7 баллистических ракет "Гром-2", которые Украина до сих пор официально не разработала.

17 мая СМИ писали, что в Украине активно разрабатывают ОТРК "Гром-2".