"Готовимся к самой ужасной зиме": в МИД ответили, чем Германия может заменить поставки Taurus

По словам Дмитрия Кулеба, россияне в ближайшие месяцы готовятся вновь атаковать украинские электростанции, чтобы оставить население без электричества и отопления. В связи с этим Берлин может помочь обезопасить инфраструктуру.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался о нежелании Германии предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Украина готова с этим смириться, но при одном условии. Об этом он рассказал в интервью Welt, которое было опубликовано 5 ноября.

По его словам, если Берлин готов предоставить Киеву на зиму дополнительные системы противовоздушной обороны, тогда вопрос поставок необходимого вооружения можно будет отложить.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции лучше. Но россияне учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами", – заявил Кулеба.

Сейчас Украина продолжает работать с партнерами над вопросом, чтобы ракеты все же оказались в арсенале ВСУ. Глава МИД отметил, что Германия придерживается очень высоких моральных стандартов, но во внимание не берется, какой огромный поворот она уже сделала.

Еще один вопрос, который затронул дипломат, касался военной помощи Запада в целом. По его словам, Киев продолжает наращивать производство собственного вооружения и милитаризует экономику. Необходимо это для того, чтобы меньше зависеть от союзников.

Украина не может все время рассчитывать на поддержку США, ведь после выборов президента в 2024 году могут произойти различные сценарии и Киев должен быть к этому готовым.

"Нам придется подождать и посмотреть. Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки. Поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризируем нашу экономику", — подытожил Кулеба.

Напомним, 19 октября посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что в Берлине решили сейчас не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus. В качестве компенсации был предоставлен дополнительный пакет помощи, который включает составляющие, которые помогут укрепить украинскую ПВО.