"Жалкий ответ на реальность": в Одессе возросло количество пострадавших от обстрела (фото)

Российские оккупанты атаковали Одессу с помощью ракет и беспилотников. Руководитель ОП Андрей Ермак убежден, что враг не может смириться с демилитаризацией Крыма, поэтому наносит террористические удары.

ВС РФ ночью на 6 ноября атаковали ракетами и ударными дронами Одессу. Обновленную информацию о количестве пострадавших в результате ударов опубликовал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Он сообщил, что в результате ночной атаки российских сил в Одессе пострадали восемь местных жителей.

"Трое с незначительными ранениями получили необходимую помощь на месте, пятеро госпитализированы. Пострадавшие в больнице получают всю необходимую помощь, их состояние стабильное", — отметил Кипер.

О вражеском обстреле Одессы высказался в соцсетях утром 6 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Одесса. Утро. Последствия ударов российских террористов. Это их жалкий ответ на реальность — украинский Крым будет демилитаризован, без Черноморского флота и военных баз россиян", — написал он.

Публикация Андрея Ермака от 6 ноября Фото: Скриншот

Ночной обстрел Одессы: что уже известно

Ночью на 6 ноября ВС РФ ударили по Одессе ракетами "Оникс" и "Искандер-М", а также запустили более десятка ударных дронов. В Силах обороны юга информировали о попаданиях в центре города.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что есть попадание в национальный художественный музей, расположенный в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, к счастью, ценные экспонаты не пострадали.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уже заявлял, что в результате обстрела получили осколочные ранения пятеро жителей города. Он писал, что все они были госпитализированы.