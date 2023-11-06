"Удалось наладить производство": в ГУР рассказали, какие запасы ракет у России

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, количество ракет у РФ практически не изменилось за год, что свидетельствует о том, что оккупантам удается поддерживать производство на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

На данный момент в российских арсеналах находится приблизительно 870 высокоточных ракет, обладающих оперативно-стратегическим и стратегическим потенциалом, способных поражать цели на расстояние свыше 350 км. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Согласно высказыванию генерал-майора Вадима Скибицкого, представителя Главного управления разведки Украины (ГУР), наличие в российских арсеналах оценивается приблизительно следующим образом:

165 ракет "Калибр";

160 единиц ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;

290 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 ракет "Кинжал";

150 ракет типа Х-22/Х-32.

Стоит отметить, что ракета Х-22 имеет действительное радиус поражения в 350 километров.

Согласно информации, предоставленной Скибицким, в прошлом году показатели по наличию ракет были практически идентичными. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что России удается устойчиво поддерживать производство ракет и обеспечивать достаточный уровень для накопления запасов ракет.

"Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут — минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата — тогда снова кто-то улетит с должности", — отметил представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что добиться результата россиянам будет сложно, ведь "мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы".

Напомним, что российская армия снова начинает обстреливать электростанции и объекты критической инфраструктуры. Сейчас у войск РФ есть сотни ракет и беспилотников.

8 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты наращивают производство ударных дронов "Шахед" для атаки на территорию Украины.