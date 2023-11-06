Армейская дивизия на бумаге: Польше не хватает солдат для увеличения армии

Польские военные эксперты критикуют министра обороны страны Мариуша Блашака, за то, что при нехватке личного состава в других армейских подразделениях он объявляет о формировании новых соединений. При этом сколько лет потребуется на их создание глава Минобороны не уточнил.

Министр Мариуш Блащак принял решение о формировании шестой армейской дивизии, за что подвергся критике со стороны оппозиции. Дело в том, что военачальники "Войска Польского" жалуются на нехватку личного состава уже действующих армейских частей и соединений. Об этом 6 ноября сообщил обозреватель Defence 24 Марек Козубал.

Блащак заявил, что формируемая механизированная дивизия со штабом в городе Нове Място будет дислоцироваться к югу от Варшавы. Пехотная дивизия 8-й армии будет состоять из четырех бригад, в каждой из которых будет по четыре батальона. Подразделения будут дислоцироваться в Свентокшиском, Лодзинском и северном Подкарпатском воеводствах.

Свое решение глава Минобороны Польши объяснил "уроками войны России против Украины и необходимостью быть готовым к сдерживанию и самостоятельной обороне". По словам чиновника, Польше необходимо в случае конфликта опираться на собственный оборонный потенциал.

Однако оппозиция ставит под сомнения возможность увеличения численности армии до 300 тысяч человек, как это было объявлено Блащаком. Критики указывают на нехватку личного состава в действующих подразделениях польской армии. Более того Блащак в своем заявлении не уточнил, сколько лет потребуется для формирования шестой дивизии и какие средства на это будут потрачены.

Один из лидеров Гражданской коалиции Томаш Сьемоньяк считает, что профессиональная армия должна насчитывать 150 тыс. человек, еще 30-40 тыс. солдат теробороны и около 30 тыс. солдат, проходящих добровольную базовую военную службу. Их должны поддержать 250 тыс. резервистов. При этом на сегодняшний день, пишет Козубал, в строю "Войска Польского" находится около 187 тыс. военнослужащих. Однако неясно, на основании чего Минобороны привело эти цифры, поскольку они были приведены с оговоркой и их, ко всему прочему, нельзя проверить.

По другим данным, численность польской армии в 2023 году достигает около 125 тыс. бойцов к которым следует добавить 38 500 солдат теробороны и около 30 000 добровольцев начальной военной службы.

"Это означает нехватку солдат в уже существующих воинских частях. По нашей информации, в некоторых до 40% личного состава. Поэтому можно выдвинуть тезис о том, что создание еще двух дивизий является профанацией", — подытожил Козубал.

Бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скржипчак считает, что создание еще одной дивизии преследует лишь пропагандистские цели.

"18-я дивизия еще не полностью сформирована, фактически еще не началось формирование 1-й дивизии легионеров. В других дивизиях не хватает солдат. Как в такой ситуации они хотят сформировать еще одну дивизию?" — недоумевает генерал.

Для того чтобы реально решить проблему в польской армии, убежден Скржипчак, необходимо повысить денежное довольствие военнослужащих для привлечения желающих служить или ввести всеобщую воинскую повинность.

Напомним, о создании шести дивизий в польской армии заявлял в конце июля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. По его словам, такое решение принято в связи укреплением польско-белорусской границы.