Революция в армии: Польша создает крупнейшие в Европе сухопутные войска, – СМИ

Варшава начинает крупнейшую за последние 50 лет кампанию по перевооружению из-за угроз России. Военные уже разместили заказы на 1000 танков из Южной Кореи и 250 новых "Абрамсов" из США, отмечает британское издание The Telegraph.

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Польские власти решительно настроены создать крупнейшие сухопутные войска в Европе на фоне постоянных военных угроз России. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Варшава в 2023 году потратит на оборону 4% ВВП, это в 2 раза больше, чем требует блок НАТО. Польша начала модернизацию вооруженных сил с большим количеством техники времен СССР, часть сделок на поставки новой техники поляки заключили до большой войны в Украине, отметило издание.

Полномасштабное вторжение Путина в Украину ускорило процесс и побудило к подписанию множества новых контрактов. Для Польши крайне важно быстрее cоздавать сильную армию, чтобы удержать любого потенциального агрессора от атак, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Какое вооружение закупит Польша?

В материале говорится, что Польша разместила заказы на 1000 танков K2 из Южной Кореи и 250 новых танков M1A2 SEP V3 Abrams из США. Польша превратится в обладателя крупнейшей в Европе танковой группировки. У Великобритании только 227 танков.

Артиллерию Польши усилят 600 южнокорейскими САУ K9 Thunder

Артиллерию усилят 600 южнокорейскими 155-мм САУ K9 Thunder, 18 установками HIMARS с 9 тыс. ракет и 288 системами K239 Chunmoo из Южной Кореи.

В боях на фронтах будут использоваться более 1000 боевых машин пехоты Borsuk польского производства, а воздушное прикрытие осуществят 96 вертолетов AH-64E Apache из США и 48 самолетов FA-50 из Южной Корее.

Все это подкрепится планами удвоить численность польской армии до 300 тысяч человек, что превратит Польшу в крупнейшую военную державу Европы с точки зрения живой силы.

Военное командование ведет переговоры с Великобританией о строительстве крупного оружейного завода. В его задачи войдут помощь производстве и ремонте оборудования и оружия для Украины, сообщила газета.

Капитан Марек Адамяк из 11-го артиллерийского полка Польши в разговоре с The Telegraph сказал, что его подразделение в середине декабря 2022 года получила 24 самоходные гаубицы K9 южнокорейского производства, способные поражать цели на расстоянии до 34 миль.

"Мы можем лучше маневрировать, стрелять из любого места. Нет места, откуда мы не сможем выстрелить. У нас было много старой артиллерии, но теперь мы получили очень новое оружие", — заявил он.

Расходы Польши на оборону: выдержит ли бюджет страны?

Польша планирует к 2035 году потратить более 100 миллиардов долларов на вооружение. Оборонный бюджет страны в 2023 году составит рекордные 21,7 миллиардов долларов.

Эксперт по обороне и вице-президент Res Publica-Visegrad Insight Магдалена Якубовска в общении с журналистами говорит, что такой уровень расходов не лишен рисков.

"Я боюсь, что все эти расходы могут опустошить бюджет, если ими не управлять должным образом. Общественность не в курсе, что, возможно, придется сократить некоторые гражданские проекты. У нас был стабильный экономический рост в течение последних нескольких лет, но сейчас мы близки к рецессии. Если мы не поднимем экономику деньгами ЕС (из фонда восстановления после пандемии), которых у нас до сих пор нет, ситуация может стать критической", — сказала она.

Чтобы помочь Польше, Конгресс США в 2022 году утвердил военное финансирование в размере 288,6 млн долларов для защиты от возросшей угрозы от России. Инфляция в Польше сейчас на уровне 17%, поэтому стране может быть трудно обеспечить столь высокий оборонный бюджет.

"Поскольку война, возможно, не за горами, поляки понимают, что надо чем-то жертвовать, чтобы заботиться о национальных интересах. Если люди боятся войны, значит, они понимают", — добавила Якубовска.

Напомним, что Словакия и Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 Украине. У польской армии есть 28 таких истребителей.

Польша таке планирует с помощью немецких партнеров решить вопрос нехватки запчастей к танкам Leopard 2, предназначенных для ВСУ.