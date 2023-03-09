"Время принять решение": Словакия готова передать Украине МиГ-29 вместе с Польшей

Всего на вооружении двух стран есть 39 истребителей МиГ-29 разных модификаций, Словакия уже вывела все самолеты из эксплуатации и готова передать 10 бортов. Польские поставки публично не озвучиваются.

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Министр обороны Словакии Ярослав Надь выразил готовность передать истребители МиГ-29 Украине одновременно с Польшей. Об этом глава оборонного написал в Фейсбуке.

На встрече министров обороны стран-членов ЕС в Швеции президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов передать Украине истребители МиГ-29.

"Думаю, настало время принять решение. Гибнут люди в Украины, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", — заявил Дуда в интервью CNN.

Свою готовность передать самолеты подтвердил и Ярослав Надь. Он отметил, что вместе с Польшей Словакия достигла существенного прогресса в вопросе поставок истребителей.

Словакия в августе 2022 года вывела из эксплуатации все МиГ-29. Они готовы передать украинской армии 10 из 11 бортов, последний пойдет в музей. Словацкие самолеты проходили модернизацию в середине 2000-х годов до версии AS. В рамках улучшений был улучшен радиолокационный прицельный комплекс, летчики получили возможность вести огонь сразу по двум целям. Также изменили навигацию и аппаратуру связи. Ресурс истребителей продлили до 2035 года.

У Польских ВВС на вооружении есть 28 истребителей МиГ-29, из которых 22 в версии МиГ-29А, остальные 6 — это МиГ-29УБ.

Напомним, 10 февраля в Словакии получили запрос Украины на передачу истребителей МиГ-29.

2 марта СМИ писали, что Словакия может передать 10 самолетов Украине. Воздушным силам они больше не нужны.