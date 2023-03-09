"Час ухвалити рішення": Словаччина готова передати Україні МіГ-29 разом із Польщею

Усього на озброєнні двох країн є 39 винищувачів МіГ-29 різних модифікацій, Словаччина вже вивела всі літаки з експлуатації та готова передати 10 бортів. Польські постачання публічно не озвучуються.

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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь висловив готовність передати винищувачі МіГ-29 Україні одночасно з Польщею. Про це голова оборонного написав у Фейсбуці.

На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Швеції президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий передати Україні винищувачі МіГ-29.

"Думаю, настав час ухвалити рішення. Гинуть люди в Україні, ми справді можемо їм допомогти, немає місця словацької політизації. Це нелюдяно і безвідповідально", — заявив Дуда в інтерв'ю CNN.

Свою готовність передати літаки підтвердив Ярослав Надь. Він зазначив, що разом із Польщею Словаччина досягла суттєвого прогресу у питанні постачання винищувачів.

Словаччина у серпні 2022 року вивела з експлуатації все МіГ-29. Вони готові передати українській армії 10 із 11 бортів, останній піде до музею. Словацькі літаки проходили модернізацію в середині 2000-х до версії AS. У межах покращень було покращено радіолокаційний прицільний комплекс, льотчики отримали можливість вести вогонь одразу за двома цілями. Також змінили навігацію та апаратуру зв'язку. Ресурс винищувачів продовжили до 2035 року.

Польські ВПС на озброєнні мають 28 винищувачів МіГ-29, з яких 22 у версії МіГ-29А, решта 6 — це МіГ-29УБ.

Нагадаємо, 10 лютого у Словаччині отримали запит України на передачу винищувачів МіГ-29.

2 березня ЗМІ писали, що Словаччина може передати 10 літаків Україні. Повітряним силам вони більше не потрібні.