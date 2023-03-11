Революція в армії: Польща створює найбільші в Європі сухопутні війська, – ЗМІ

Варшава розпочинає найбільшу за останні 50 років кампанію з переозброєння через погрози Росії. Воєнні вже розмістили замовлення на 1000 танків із Південної Кореї та 250 нових "Абрамсів" із США, зазначає британське видання The Telegraph.

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Польська влада рішуче налаштована створити найбільші сухопутні війська в Європі на тлі постійних воєнних погроз Росії. Про це пише британська газета The Telegraph.

Варшава в 2023 році витратить на оборону 4% ВВП, це вдвічі більше, ніж вимагає блок НАТО. Польща розпочала модіернізацію збройних сил із великою кількістю техніки часів СРСР, частину угод на постачання нової техніки поляки уклали до великої війни в Україні, зазначило видання.

Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну прискорило процес і спонукало до підписання багатьох нових контрактів. Для Польщі дуже важливо швидше створювати сильну армію, щоб утримати будь-якого потенційного агресора від атак, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Яке озброєння придбає Польща

У матеріалі йдеться, що Польща розмістила замовлення на 1000 танків K2 з Південної Кореї та 250 нових танків M1A2 SEP V3 Abrams із США. Польща перетвориться на володаря найбільшого в Європі танкового угруповання. У Великобританії лише 227 танків.

Артилерію Польщі посилять 600 південнокорейськими САУ K9 Thunder

Артилерію посилять 600 південнокорейськими 155-мм САУ K9 Thunder, 18 установками HIMARS з 9 тис. ракет та 288 системами K239 Chunmoo з Південної Кореї.

У боях на фронтах використовуватиметься понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk польського виробництва, а повітряне прикриття здійснять 96 гелікоптерів AH-64E Apache зі США та 48 літаків FA-50 з Південної Кореї.

Все це підкріпиться планами подвоїти чисельність польської армії до 300 тисяч осіб, що перетворить Польщу на найбільшу воєнну державу Європи з погляду живої сили.

Воєнне командування веде переговори з Великобританією щодо будівництва великого збройового заводу. У його завдання увійдуть допомогу у виробництві та ремонті обладнання та зброї для України, повідомила газета.

Капітан Марек Адамяк з 11-го артилерійського полку Польщі в розмові з The Telegraph сказав, що його підрозділ у середині грудня 2022 року отримав 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва, здатні вражати цілі на відстані до 34 миль.

"Ми можемо краще маневрувати, стріляти з будь-якого місця. Немає місця, звідки ми не зможемо вистрілити. Ми мали багато старої артилерії, але тепер ми отримали дуже нову зброю", — заявив він.

Витрати Польщі на оборону: чи витримає бюджет країни

Польща планує до 2035 року витратити понад 100 мільярдів доларів на озброєння. Оборонний бюджет країни у 2023 році становитиме рекордні 21,7 мільярда доларів.

Експерт із оборони та віцепрезидент Res Publica-Visegrad Insight Магдалена Якубовська у спілкуванні з журналістами каже, що такий рівень видатків не позбавлений ризиків.

"Я боюся, що всі ці витрати можуть спустошити бюджет, якщо ним не керувати належним чином. Громадськість не знає, що, можливо, доведеться скоротити деякі цивільні проєкти. У нас було стабільне економічне зростання протягом останніх кількох років, але зараз ми близькі до рецесії. Якщо ми не піднімемо економіку грошима ЄС (із фонду відновлення після пандемії), яких ми досі не маємо, ситуація може стати критичною", — сказала вона.

Щоб допомогти Польщі, Конгрес США у 2022 році затвердив воєнне фінансування у розмірі 288,6 млн доларів для захисту від зростання погрози від Росії. Інфляція в Польщі зараз на рівні 17%, тому країні може бути важко забезпечити такий високий оборонний бюджет.

"Оскільки війна, можливо, не за горами, поляки розуміють, що треба чимось жертвувати, щоб дбати про національні інтереси. Якщо люди бояться війни, то вони розуміють", — додала Якубовська.

Нагадаємо, що Словаччина та Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 Україні. Польська армія має 28 таких винищувачів.

Польща планує за допомогою німецьких партнерів вирішити питання нестачі запчастин до танків Leopard 2, призначених для ЗСУ.