Россияне создали в оккупации чат-бот для доносов на "предателей", — ЦНС

По данным подполья, на временно оккупированных территориях Украины россияне ищут предателей и даже предлагают за это денежную компенсацию.

На временно оккупированных территориях Украины Российская Федерация активно ищет граждан, которые сотрудничают с Силами обороны. Об этом 5 ноября сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

По информации сопротивления, оккупанты создали чат-бот для анонимных доносов на членов подполья.

"И даже предлагает за это деньги. Однако эта идея напрасна, ведь враг живет на наших землях и каждый ждет момента освобождения", — отметили в ЦНС.

Оккупационная власть призывает "сообщать" россиянам о членах национального сопротивления и передавать информацию о так называемых коллаборантах. В Центре призвали наших граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, спамить этот чат-бот.

Ситуация на оккупированных территориях

По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, по законам РФ, люди на временно оккупированных территориях без российского паспорта являются иностранными гражданами и могут проживать в своих домах только до 1 июля 2024 года. Далее их смогут штрафовать и депортировать. Выявлять "нарушителей" российских законов будут уже с 1 января.

"При этом мужчинам вместе с российским паспортом выдают повестку во вражеский военкомат. Кроме принудительной паспортизации на ВОТ началась полноценная мобилизация", — сообщил Федоров.

Кроме этого, 3 ноября сообщалось, что уровень бедности на временно оккупированных территориях Украины продолжает расти из-за действий противника. По информации подполья, противник не только не решает проблемы местных жителей, но и провоцируют новые конфликты между ними. Социальное напряжение растет.