Экономика РФ рискует "перегреться" из-за увеличения расходов на оборону, — разведка Британии

В России увеличился уровень инфляции, а вместе с этим ключевая ставка. В разведке считают, что это приведет к большим расходам на войну и давлению на экономику.

Только с августа по сентябрь этого года инфляция в России выросла с 5,3% до 6%. Британская разведка считает, что такая экономическая ситуация в России приведет к ее большим расходам на войне в Украине. Об этом говорится в свежем отчете разведки Минобороны Великобритании.

Отмечается, что на такой показатель инфляции уже отреагировали в Центральном банке России и повысили ключевую ставку аж на два пункта до 15%. Такие показатели являются самыми высокими с мая прошлого года и вероятно сохранятся до 2024 года.

Такая ситуация в стране может напрямую затронуть российских потребителей. Так, увеличение ключевой ставки может увеличить стоимость заимствований для россиян. Также это может увеличить расходы российского правительства на обслуживание долга.

В британской разведке также отмечают, что из-за роста расходов на оборону, спроса и давления на рынке труда, российская экономика вполне вероятно может "перегреться".

"Это с высокой вероятностью обеспечит инфляцию в России в 2024 году на уровне выше целевого показателя в 4%", — говорится в сообщении.

Среди прочего, высокая инфляция в России может привести к уменьшению расходов федерального правительства на социальную помощь. В разведке добавляют, что такая ситуация показывает переориентацию экономики России на финансирование войны.

Отчет британской разведки Фото: Ministry of Defence

Напомним, в октябре экономический специалист и председатель благотворительного фонда "Новая Страна" Андрей Новак высказал свое мнение, что в середине России уже произошел дефолт, ведь государство не может выполнять свои долговые обязательства. Кроме того, с начала года можно наблюдать дефицит федерального бюджета, который растет с каждым месяцем.

Также, как отмечал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, Россия пытается поставить свою экономику на военные рельсы вместо того, чтобы производить качественные потребительские товары. По словам эксперта, такие действия имеют накопительный эффект и могут привести к массовому недовольству населения.