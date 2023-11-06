Немецкие ракеты Taurus не смогут изменить ход войны в Украине, — Писториус

По словам главы Минобороны ФРГ, в Берлине перед поставками вооружений взвешивают каждый шаг и учитывают собственные интересы. Некоторые решения даются сложно.

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus якобы не смогут изменить правила игры в войне РФ против Украины. Такое мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус во время конференции NATO Talk 6 ноября.

По его словам, Берлин все еще не определился в вопросе того, поставлять Киеву этот вид вооружения или нет. Вся причина в сомнениях, ведь некоторые считают, что значительно на ход противостояния это не повлияет.

Немецкий министр отметил, что у него нет новостей касаемо решения этого вопроса, но Германия не будет игнорировать собственные интересы. Что именно он имел в виду под этой фразой — неизвестно.

Федеральное правительство продолжает проверять каждый шаг перед поставками вооруженных и систем и эти "решения даются очень непросто.

"Не думаю, что ракеты станут геймченджером. ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus — 500 км, это совсем другая система", — заявил Борис Писториус.

На конференции НАТО немецкий министр также напомнил, что Берлин является вторым по объему поставщиком оружия для ВСУ. На первом месте по-прежнему Вашингтон.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что в МИД ответили, чем Германия может заменить поставки Taurus. По словам Дмитрия Кулеба, россияне в ближайшие месяцы готовятся вновь атаковать украинские электростанции, чтобы оставить население без электричества и отопления. В связи с этим Берлин может помочь обезопасить инфраструктуру.