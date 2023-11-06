ВС РФ атаковали один и тот же дом в Херсонской области трижды, — ОВА (видео)

По информации главы военной администрации Александра Прокудина, всего в ходе атаки по городу было повреждено четыре жилых дома. Серьезных повреждений никто не получил.

Российские оккупанты вновь атаковали жилые кварталы Херсона. Один из домов пострадал от действий противника уже не в первый раз. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин 6 ноября.

На опубликованном ролике можно увидеть, в каком состоянии один из дворов Суворовского района города после того, как туда прилетела российская ракета Х-31.

"По одному из зданий враг ударил уже третий раз. Повреждены четыре дома, в одном из них обвалилось перекрытие. Только чудом никто не получил серьезных повреждений", — заявил Александр Прокудин.

Местные жители делятся, что в квартирах вылетели стекла, а взрыв был такой силы, что дома затрясло.

Также за прошедшие сутки повреждения получили и частные дома. Под огонь ВС РФ попала 54-летняя местная жительница. Ее сразу же отправили в больницу для осмотра и врачи диагностировали у нее взрывную травму и ранение плеча.

К слову, ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что российскими оккупанты за сутки сбросили 87 авиабомб на Херсонскую область. По словам главы ведомства Игоря Клименко, это является своеобразным рекордом с начала полномасштабного вторжения.

"Около 3 ночи враг снова обстрелял город. Повреждены два частных дома. Кроме этого, ночью оккупанты нанесли 12 авиаударов по селу Крынки и городу Берислав. Всего за минувшие сутки враг выпустил по населенным пунктам Херсонщины 87 авиабомб — наибольшее количество за все время", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что в ГУР рассказали, когда ВС РФ могут нанести массированный удар по Украине. По мнению представителя разведки Вадима Скибицкого, РФ может применить ракеты разных типов или комбинированные удары с использованием ракет и БПЛА. Это будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году.