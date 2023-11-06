Показывал, как обращаться с гранатой: СМИ назвали причину смерти помощника Залужного

На месте гибели Геннадия Частякова нашли гранаты, которые официально передала Германия в пакете военной помощи, рассказал журналист.

В селе Чайки Киевской области погиб 39-летний помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Только что связался со своим источником в правоохранительных органах относительно гибели помощника Залужного. По утверждению источника, все же это было неосторожное обращение с оружием", — сказал Андрей Цаплиенко.

По информации источника, в показаниях зафиксировано, что около 17:00 Геннадий Частяков пришел домой с работы. С собой он принес бутылку алкогольного напитка и три гранаты немецкого производства, которые ему подарили на работе. Частяков достал одну из гранат и начал показывать, как с ней обращаться. В тот момент возле него находился его сын.

Цаплиенко отметил, что на месте гибели мужчины были найдены гранаты, которые официально передала Германия в пакете военной помощи.

Гибель помощника Валерия Залужного: что известно

6 ноября в селе Чайки Киевской области погиб 39-летний военный, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. В его доме взорвалась граната. Ранения получил его 13-летний сын, его госпитализировали.

В СМИ опубликовали фото с места гибели Геннадия Частякова и отметили, что взрыв произошел тогда, когда военный вернулся домой и открыл один из подарков, которые принес с собой. В частности, у него был подарочный пакет с бутылкой алкоголя и рюмки в виде гранат. Взрыв произошел во время открытия пакета. У Геннадия Частякова остались жена и четверо детей.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк спасся от ракетного удара. Он опоздал на торжественное награждение ко Дню ракетных войск и артиллерии, во время которого произошла атака ВС РФ.