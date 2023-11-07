"Глупые снаряды": в разведке Эстонии сосчитали, сколько боеприпасов может производить РФ

По словам главы эстонской разведки Антса Кивисельга, россяне осуществляют практически непрерывное производство на своих заводах.

Россияне имеют возможность выпускать приблизительно 1,5 миллиона боеприпасов каждый месяц. Об этом рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг в интервью изданию "РБК-Украина".

Согласно его заявлению, перед началом полномасштабного вторжения у российских вооруженных сил было 9 тысяч танков и 36 тысяч бронетранспортеров.

"Даже если смотреть на это с точки зрения того, что техника устарела и они условно из трех единиц могут сделать одну, то все равно это огромное количество — 3 тысячи танков и 12 тысяч БТР. Кроме того, они имеют большие запасы боеприпасов — сегодня они могут производить около 1,5 миллиона боеприпасов в месяц", — рассказал Кивискльг.

При этом он подчеркнул, что это базовая оценка. Россиянам удавалось производить такое количество боеприпасов до начала военных действий. Тем не менее, сейчас они активизировали почти постоянное производство на своих заводах, что означает, что они способны производить даже большие объемы снарядов.

"Но это не касается баллистики, например. Это так называемые "глупые снаряды". Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они пытаются их восстанавливать, но это вызов для России" , — добавил глава эстонской разведки.

Напомним, что военные аналитики отмечают, что Российская Федерация смогла увеличить свои запасы высокоточных ракет быстрее, чем предполагалось в предыдущих прогнозах.

Российская армия снова начинает обстреливать электростанции и объекты критической инфраструктуры. Сейчас у войск РФ есть сотни ракет и беспилотников.