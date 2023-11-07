Пережиток прошлого: Лавров заявил, что НАТО "надорвется" контролировать всю планету

Глава российской дипломатии считает, что Североатлантический альянс запустил по всему миру "свои щупальца", однако всем навязывать свою гегемонию НАТО не сможет, так как "времена уже не те".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 ноября заявил, что Североатлантический альянс — это "пережиток прошлого", поэтому ему не под силу "навязать свою гегемонию" по всей планете. Видео с соответствующим заявлением опубликовала пресс-служба МИД России.

Глава российской дипломатии считает, что существование НАТО как военной организации в настоящее время не актуально, поскольку Альянс создавался как инструмент противодействия влиянию Советского Союза. Но так как СССР равно как Варшавского договора не существует, смысл такого альянса исчез.

"Какое будущее у НАТО? До недавнего времени они с гордостью говорили, что они не агрессивный блок, а исключительно оборонительный альянс, который применяет силу исключительно для защиты территории своих стран-членов. Два года назад на саммите в Мадриде и летом этого года на саммите в Вильнюсе все это в одночасье поменялось", — сказал Лавров.

По его словам, недавно в НАТО заявили о глобальной ответственности стран-участниц за безопасность на всей планете, что дает повод Альянсу "распространять щупальцы", однако обеспечить глобальную безопасность, отметил российский министр, у НАТО не выйдет,

"НАТО – это агрессивный блок. Они утверждали, что они не агрессивный блок, а защищают свою территорию. Сейчас уже об этом никто не говорит, они свои "щупальца" распространяют по всей планете. Печально. Но думаю, что они надорвутся. Нельзя так нагло и настырно всем навязывать свою гегемонию, времена уже не те", — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Балтии укрепляют оборону и свои позиции сдерживания на восточном фланге, включая защиту спорного Сувалкского коридора. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, в географическом плане страны Балтии остаются наиболее уязвимой территорией НАТО, что требует принятия конкретных мер для обеспечения безопасности.