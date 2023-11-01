Уязвимый фланг НАТО: Польша и страны Балтии укрепляют свои восточные границы, — Newsweek

В то время как взгляды всего мира сосредоточены на Украине и Израиле, Североатлантический альянс на восточных границах внимательно следит за РФ и Беларусью и усиливает там свое присутствие.

Related video

Польша, Литва, Латвия и Эстония, близкие к России и Беларуси страны НАТО, укрепляют оборону и свои позиции сдерживания на восточном фланге, включая защиту спорного Сувалкского коридора, подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Об этом сообщил Newsweek.

Он заметил, что небольшая полоска земли недалеко от польско-литовской границы, соединяющая Беларусь с российским анклавом Калининградом — так называемый Сувалкский коридор, вызывает постоянную озабоченность в Восточной Европе. Вместе с тем, поскольку Польша и страны Балтии являются верными союзниками Украины, а Беларусь твердо поддерживает РФ, Сувалкский коридор время от времени называют слабым местом НАТО, но и наиболее укрепленной границей альянса.

"Вместе с нашими союзниками мы создаем правильный набор возможностей и планов для защиты каждого дюйма территории НАТО. Однако в географическом плане страны Балтии остаются наиболее незащищенной территорией НАТО, что требует принятия конкретных мер для обеспечения надежного сдерживания и защиты", — сказал Анушаускас.

Важно

"Пусть скажут спасибо": Лукашенко заверил, что Беларусь не будет захватывать Сувалкский коридор

Так, Польша быстро предприняла шаги по увеличению своего военного присутствия вблизи этого коридора. При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что постоянно заботится о безопасности восточного фланга. В конце июля Министерство обороны Литвы также сообщило Newsweek, что "активно отслеживает" деятельность российских наемников в районе Сувалкского ущелья.

Однако главную озабоченность стран Балтии вызывает то, что Россия может совершить в той или иной форме военное вторжение в НАТО через "брешь" из Беларуси, проникая в Европу через полоску земли на пути к Калининграду.

"Это облегчает возможные сухопутные маршруты для войск НАТО между Центральной Европой и странами Балтии", — сказал Анушаускас.

Учитывая, что Беларусь, по словам Анушаускаса, "в основном интегрирована в военное планирование России", нетрудно понять, как Москва может перебросить через своего сателлита необходимое количество войск, имея при этом возможность пополнять их запасы через порт в Калининграде. Как говорят западные эксперты, любое вторжение такого типа в страну НАТО, скорее всего, вызовет коллективный и решительный ответ в соответствии со ст. 5 устава альянса, которая рассматривает нападение на члена блока как нападение на все другие государства-члены.

"Сейчас непонятно, считать ли коридор серьезной возможной горячей точкой, и очень трудно понять, как Россия могла бы или захотела бы организовать такое нападение на НАТО", — заметил Кейр Джайлс, старший научный сотрудник Центра по России и Евразии Программы аналитического центра Chatham House.

Важно

Объявление войны: бойцы ЧВК "Вагнер" могут отрезать страны Балтии от НАТО, — эксперт

С ним согласна Эмили Феррис, научный сотрудник, специализирующийся на России в лондонском аналитическом центре Королевского института объединенных служб (RUSI). Она считает, что сейчас у России, пока она ведет войну в Украине, нет ни намерения, ни возможности организовать такое нападение на НАТО.

"Российские войска в настоящий момент настолько увязли в восточной Украине, что очень трудно представить, где у них будет хотя бы передышка, чтобы рассмотреть возможность наземного нападения на другую страну. Я думаю, что идея нападения на государство НАТО — это красная линия даже для Москвы", — подчеркнула Феррис.

Россия и Беларусь — взаимоотношения в военной сфере

РФ использовала Беларусь как плацдарм для полномасштабного вторжения в Украину и вновь разожгла опасения по поводу Сувалкского коридора уже в начале 2023 года, когда изгнанные наемники ЧВК "Вагнер" массово перебрались на белорусские базы.

В разгар обострения напряженности вокруг Беларуси, Польши и Литвы российский депутат сообщил контролируемому Москвой государственному телевидению, что силы "Вагнера" могут находиться в Беларуси, чтобы захватить Сувалкский коридор .

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также отметил в середине июля, что наемники "Вагнера", прибывающие и тренирующиеся в Беларуси после отъезда из России, жаждут двинуться "на запад" к границе страны с Польшей.

Сегодня, согласно информации из разных источников, известно, что белорусские базы "вагнеровцев" ликвидированы, а многие боевики вернулись в Украину. Но география не изменилась, и страны НАТО не забывают описанную министром обороны Литвы "гамму провокаций со стороны Калининградской области и Беларуси". Кроме того, и Польша, и Литва помнят "организованные миграционные волны" и "возросшую тактическую ядерную угрозу", исходившие от Беларуси за последние два года.

Важно

Прорубим коридор силой: Беларусь пригрозила Литве из-за "экономической агрессии"

Напомним, мировое сообщество продолжает усиливать санкционное давление на Беларусь. Так, в начале июня Великобритания объявила о расширении санкций против Беларуси в связи с поддержкой, которую режим Александра Лукашенко предоставляет России.

А в конце февраля 2023 года лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на международные санкции, Республика Беларусь совместно с РФ продолжает заниматься разработкой различного оружия. При этом, по словам белорусского лидера, электроника для вооружения производится в республике на базе советского военно-промышленного комплекса.