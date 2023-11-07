"Даже не вышел с завода": поражение российского корвета стало уникальным в истории, — СМИ

Российский ракетный корвет "Аскольд" хоть и остался на плаву, но получил критические повреждения очень важных элементов. Его придется восстанавливать почти "с нуля".

Во временно оккупированной Керчи в результате удара Вооруженных сил Украины впервые в истории уничтожили российский ракетный корвет "Аскольд". Эта атака стала уникальной. Об этом сообщает Defense Express.

Журналисты отмечают, что корвет после ракетного удара с применением SCALP-EG получил "очень критические повреждения очень важных элементов" и теперь россиянам придется восстанавливать корабль заново, буквально "с нуля".

"И так Украина стала заодно первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который даже еще не вышел с завода и не был введен в строй своего флота", — говорится в публикации.

Особенность поражения корвета

Отмечается, что попадание ракетами SCALP-EG пришлись именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где были размещены 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс". Основная система вооружения военного корабля была уничтожена. Из-за значительных повреждений, вероятно, россиянам придется сдать в утиль большую часть бортовой аппаратуры для управления кораблем, без которой этот корабль — просто набор металлолома.

Фото: OSINTtechnical

Удар по кораблю "Аскольд" в Керчи

4 ноября украинская разведка сообщила о том, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи удалось поразить малый ракетный корабль, который строился на судостроительном заводе "Залив".

Силы обороны поразили один из самых современных кораблей РФ, носитель крылатых ракет "Калибр".

"Молодцы, словно SCALPелем прошлись. Также, спасибо зенитчикам воздушного командования "Восток" за сбитые "Искандеры", летевшие в ответ", — написал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Позже, журналист Юрий Бутусов в Telegram опубликовал снимки поврежденного корабля и написал: "Интересно, что на 27 ноября была запланирована официальная передача и принятие на вооружение корабля "Аскольд" Военно-морским флотом РФ. Видимо, теперь принять его на вооружение сможет разве что пункт приема металлолома".

Напомним, 3 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов сообщил, что Крымский мост остается законной военной целью для Вооруженных сил Украины. По его словам, это "незаконное сооружение, которое используется прежде всего в военных целях, для переброски вражеских сил и средств на временно оккупированную украинскую территорию".