Смарт-мобилизация в Украине: в Раде рассказали, что изменится для военнообязанных

По словам народного депутата Федора Вениславского, в первую очередь реформа принесет комфорт и удобства для военнообязанных. В остальном, сама процедура существенно не поменяется.

В Украине уже более 20 месяцев продолжается мобилизация, которая в ближайшее время может быть реформирована. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf рассказал, чем отличается "смарт-мобилизация" от действующей системы.

По его словам, эта реформа предусматривает, что закон о Едином электронном реестре военнообязанных и призывниках, который приняли еще в 2017 году, начнет работать полноценно, поэтому пока что не стоит считать, что грядут существенные изменения системы и мобилизация будет осуществляться в электронном виде.

"Можно будет иметь интерактивный доступ к своим персональным данным в электронном кабинете. Там гражданин сможет указать информацию об образовании, семейном положении, состоянии здоровья, профессии, а также выбрать потенциально интересную военно-учетную специальность, по которой он хотел бы служить. Плюс – некоторые процедуры в рамках прохождения военно-учетной комиссии в формате очереди", — рассказал Федор Вениславский.

В первую очередь это сделано для комфорта и удобства военнообязанных. Там будут учитывать пожелания при выборе специальности и места службы. Сама процедура мобилизации изменений не потерпит.

"Также усовершенствованы вопросы, связанные с отдыхом военнослужащих. Мы предусмотрели возможность получения отпусков до 30 дней основных и плюс дополнительные по семейным обстоятельствам. Аспекты денежного довольствия тоже были доработаны. Верховная Рада и, в частности, наш комитет делает максимум для обеспечения сектора безопасности и обороны", — продолжил Федор Вениславский.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что в Украине есть 13 категорий граждан, которые имеют право на отсрочку. Украинское законодательство предусматривает, что указанные категории граждан могут проходить службу исключительно на добровольной основе. Для этого им необходимо предоставить специальные документы.