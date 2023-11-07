С-400 не прикрыл: эксперты назвали еще один нюанс поражения корабля "Аскольд" в Керчи

Завод "Залив", на котором достраивали малый ракетный корабль "Аскольд", должен был прикрываться многоэшелонированной системой ПВО. Однако это не спасло предприятие и корабль от поражения.

Украина нанесла эффективный ракетный удар по российскому кораблю "Аскольд" на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи. Атака показывает, что многоэшелонированная система ПВО оккупантов не помогла. Об этом сообщает Defense Express.

В сети уже появились фотографии пораженного малого ракетного корабля "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт", который должен был поступить в строй в декабре 2023 года. Корабль должен был быть носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Удар пришелся не только по кораблю, но и по предприятию "Залив", которое должно было находиться под ПВО различного радиуса действия.

Завод "Залив" находится неподалеку от Крымского моста

В районе "Залива" расположена многоуровневая система противовоздушной обороны: С-400, ЗРГК "Пацирь-С1", ЗРК "Оса" и ЗРК "Бук". Также для обнаружения целей была еще и загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух", а в теории прикрывать важные объекты должны были бы и истребители. Все это происходило вместе со средствами РЭБ.

Из этого района, как утверждают в издании, оккупанты прикрывают Крымский мост. Поэтому после украинских атак оборону должны были бы усилить, но этого не произошло. В РФ заявляли о перехвате 15 крылатых ракет, но если это и действительно было, то скорее всего перехватывали ложные цели ADM-160B MALD, которые запускают в связке со SCALP-EG.

Кроме этого на опубликованных в сети видео с моментом ударов заметно, что две ракеты попали в завод, как минимум одна в "Аскольд" и еще один боеприпас взорвался в конце видео. Поэтому авторы приходят к выводу, что поражение завода "Залив" является маркером того, что для ударов важно иметь только средства, то есть крылатые ракеты.

Напомним, 7 ноября СМИ писали, что поражение "Аскольда" стало первым в истории, когда корабль еще даже не сошел с завода.

4 ноября украинская разведка сообщила о том, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи удалось поразить малый ракетный корабль, который строился на судостроительном заводе "Залив".