Авиабомба с УМПК: стало известно, как россияне превратили ФАБ-250 в управляемый боеприпас

Эксперты отметили что боеприпасы с УМПК отличаются от западных образцов JDAM-ER. Недостаток российского варианта в том, что его боевая готовность достигается только после запуска, из-за чего повышается риск возникновения нештатной ситуации.

В сети появились фотографии российской управляемой бомбы ФАБ-250, которые использовались во время последних ударов по Украине. Выяснилось, что эти авиационные боеприпасы, как и ФАБ-500, оснащены унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это свидетельствует о том, что российские оружейники не применяли новых технологий для модификации ФАБ-250. Об этом говорится в материале Defence Express.

Обозреватели отметили, Россия не применяла новых технологий для модификации ФАБ-250 в управляемое оружие. Вместо этого они просто установили те же модули УМПК, которые ранее были интегрированы с ФАБ-500.

Эксперты обратили внимание, что до сих пор отсутствовала достоверная информация о конкретной методике переделки российских ФАБ-250 в управляемые варианты с момента их широкого применения оккупантами в июле этого года.

Между тем пока остается невыясненным, на какой дистанции россияне применяют эти авиабомбы, а также какой именно тип самолетов при этом выступает в качестве платформы. Например, в прошлом году ВС РФ применяли под Авдеевкой ФАБ-250 на дистанции 10 км от линии фронта.

Недостатки и преимущества УМПК

Комментируя фото западные эксперты отметили, что в отличие от американской JDAM-ER российская УМПК имеет ряд ключевых недостатков. Во-первых, состояние готовности боевого расчета, оснащенного модулем УМПК, достигается только после запуска, а не на этапе подготовки. Это повышает риск возникновения непредвиденных осложнений, особенно над воздушным пространством России.

Еще одно существенное техническое ограничение российского крылатого взрывного устройства напрямую связано с конструкцией "чугунных" креплений ФАБ-500М-62. В отличие от JDAM-ER, они выполнены в виде сварных монолитов, что исключает возможность демонтажа хвостовой части для замены модуля управления.

В то же время достоинство УМПК в том, что боеприпасы с этим модулем могут быть оперативно переведены из неуправляемого режима в управляемый в полевых условиях. И наоборот, установка модуля управления JDAM-ER требует особых условий в ремонтной или заводской мастерской.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры с российским самолетом Су-34, который сбрасывает бомбу ФАБ-500 с УМПК. Российские источники утверждают, что дальность поражения такого боеприпаса составляет 80 км, хотя некоторые эксперты поставили под сомнение эти данные.