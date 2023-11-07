Удар по 128-й бригаде на Запорожье: жители Заречного рассказали о моменте прилета (фото)

В селе Заречном, где ракетой "Искандер-М" российские оккупанты убили бойцов ВСУ, ранены и местные жители. Их дома уничтожены.

Жители поселка Заречное в Запорожье, где российские оккупанты убили воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, рассказали о моменте и последствиях прилета ракеты "Искандер-М". Об этом говорится в материале с места трагедии "Радио Свобода".

По заявлению председателя Запорожской ОГА Юрия Малашко, ранения в Заречном получили 9 местных жителей — 4 мужчин и 5 женщин.

Пять частных домов восстановлению не подлежат. Еще почти 30 домов, а также многоквартирные дома, где задело около 90 домов, — повреждены.

Рассказ очевидцев с места трагедии

Как рассказал депутат местного поселкового совета Александр Панченко, у него от ракетного удара по Заречному пострадали четыре члена семьи: жена, учительница украинского языка и литературы в местной школе, ее сестра и родители.

Ракета упала на придомовую территорию тещи и тестя Панченко. Мужчина отметил, что его родные на момент прилета работали во дворе. Всех их посекло осколками. Жена Панченко и ее сестра сейчас находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали в одной из больниц Запорожья.

"Моя жена больше всего пострадала. У нее перебитые, открытые осколочные переломы, руки и ноги. Руку, слава богу, спасли, сосудистые хирурги хорошие попались. Много крови было потеряно", — рассказал мужчина.

По словам очевидца, жизнь раненых спасли тугие повязки, которые не дали стечь крови, и то, что сосед отвез их в больницу на собственной машине. Так получилось быстрее, чем ждать скорую.

Панченко сообщил, что дом тестя и тещи, летняя кухня и гараж полностью разбиты.

"А так, конечно, ужас. Когда прибежал, увидел, сколько трупов! Вы сами знаете эту историю, сколько ребят... Сила удара была очень страшная. Если бы они были ближе туда к улице, то..." — вспоминает мужчина.

Он подтвердил, что все, кто находился на открытой местности на момент ракетного удара, погибли. Сила осколочно-обломочного заряда была такой мощности, что шанса на жизнь не оставалось.

Дом родственников Панченко

Что известно о состоянии раненых жителей Заречного

Все пострадавшие гражданские в основном были с той улицы, куда прилетела ракета.

Порезы стеклом получили жители многоквартирных домов — там вылетели окна. Однако подавляющее большинство раненых жителей поселка во время российского обстрела что-то делала на улице.

Женщина сказала, что обломки были небольшими, но они могли нанести серьезные травмы. У двух людей ранения были в области паха с очень большой кровопотерей. Одну из них — женщину — госпитализировали уже практически без сознания.

"После удара пропал свет, и аппарат ИВЛ не работал, у ребенка возникли осложнения. Мама в это время сгребала листья на улице, и ее травмировало очень сильно. Она в реанимации", — рассказала местная жительница.

Сосед-подросток, который давно болеет и находится на аппарате искусственного дыхания, остался один, без родных. Сейчас он тоже госпитализирован в реанимацию, сообщила знакомая семьи.

Военные ВСУ, которые погибли под Запорожьем: что известно

Известно, что 3 ноября в прифронтовом селе Запорожской области Заречное якобы устроили торжественное награждение, которое стало смертельным. Россияне нанесли ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады на момент их построения ко Дню артиллерии. Командир, который приказал выстроиться, сам не пришел. Комбрига уже отстранили от должности.

В командовании 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сообщили, что погибло 19 бойцов.