США и НАТО приостановят участие в Договоре об обычных видах вооружений в Европе, — WSJ

После развала СССР соглашение об ограничении рассматривали как одно из центральных для безопасности Европы, потому что оно делало невозможным накопление сил для внезапного нападения.

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО сообщили о приостановлении участия в договоре 1990-го года об ограничении обычных видов вооружений в Европе после выхода РФ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Страны НАТО объявили о своей приостановке участия в договоре после официального заявления РФ о выходе из ограничения.

"Выход России является последним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность", — говорится в заявлении Альянса.

Договор об ограничении обычных видов вооружений в Европе был согласован после развала СССР и Варшавского договора. Соединенные Штаты получат больше гибкости в развертывании сил на северном и южном флангах НАТО, в частности в Румынии и Болгарии. Кроме этого западные союзники могут избегать обмена информацией о развертывании своих сил с государствами, близкими к РФ.

Соединенные Штаты приостановят свое участие в договоре 7 декабря. В издании утверждают, что в начале заключения соглашения рассматривалось как краеугольный камень европейской безопасности. Его цель заключалась в том, чтобы не дать ни одной из сторон нарастить силы для внезапного нападения.

В рамках договора устанавливались ограничения на количество:

бронетехники;

танков;

тяжелой артиллерии;

авиации.

Тогда же подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, который запрещал ракеты наземного базирования США и России с радиусом действия от 500 до 5400 км. Россия в 2007 году заявила, что приостанавливает соблюдение соглашения о ракетном вооружении, а впоследствии и прекратила делиться данными о расположении своих сил.

Напомним, 2 ноября Россия вышла из Договора о запрещении ядерных испытаний.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о начале переговоров между США и Китаем по ядерному оружию.