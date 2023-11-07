Нидерланды отправили первые истребители F-16 в Румынию, для обучения украинских летчиков

Вскоре в Румынии заработает учебный центр для обучения на самолетах F-16. По оценкам Воздушных сил, Украине нужно 150 истребителей.

Украинские летчики готовятся начать учиться на истребителях F-16. Для этого Нидерланды уже отправили первые 5 самолетов в Румынию. Об этом сообщает министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

"Пять нидерландских F-16 сегодня вылетают на авиабазу Фетешти в Румынии", — написала Оллоггрен.

Также она добавила, что вскоре в Румынии откроют учебный центр, где будут готовить украинских летчиков коллегами из стран НАТО. Всего Нидерланды передадут в учебный центр от 12 до 18 истребителей F-16.

22 октября спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские летчики в ближайшее время перейдут с тренажеров на полноценные истребители F-16 вместе с инструктором. Для этого существует версия самолета на два летчика. Также в начале ноября в США заявили, что украинские летчики будут учиться на F-16 от 5 до 9 месяцев. Время на освоение истребителей будет зависеть от индивидуальных навыков летчиков.

По словам Юрия Игната, Украине нужно 150 самолетов F-16 и Gripen, чтобы закрыть воздушное пространство и завоевать преимущество в войне. Они поступят не раньше весны 2024 года.

Напомним, Фокус разбирался, в чем разница между F-16 и шведскими Gripen.

26 октября СМИ писали, что украинские летчики начали летную подготовку на F-16 в США.