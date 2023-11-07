"Блицкрига не будет": в ОП назвали последствия "замораживания" войны

По словам советника ОП Михаила Подоляка, Киев провел с Москвой более 200 раундов разговоров о мире, также более 20 раз договаривались о прекращении огня. Все это привело к тому, что 24 февраля 2022 года Путин осуществил полномасштабное вторжение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, почему "замораживание" войны в Украине будет обязательно обозначать победу для Российской Федерации. Свое мнение по этому поводу он написал в Telegram-канале 7 ноября.

По его словам, если сейчас остановить боевые действия, то Кремль продолжит спокойно контролировать оккупированные территории Украины. Это и будет победа для России.

"Они (россияне, — ред.) понимают, что блицкрига не будет, что создать марионеточное правительство не удастся, что военным путем взять под контроль всю территорию Украины не смогут. Но, с другой стороны, они с удовольствием смотрят на нарастание нестабильности в мире, они профессионально провоцируют регионы, включая Ближний Восток", — заявил Михаил Подоляк.

Пропагандисты, продолжает советник главы ОП, дальше увеличивают программы об "усталости от войны" на Западе, унижают международные институции и делают все для того, чтобы отвлечь внимание общественности от Украины.

8 лет в Украине продолжалась "позиционная" война с Россией, которая привела к ситуации, которая сложилась сегодня. Главная цель — не допустить этого в будущем.

"Имели более 200 раундов "переговоров о мире", имели по меньшей мере 20 "вечных" договоренностей о "режиме тишины" и прекращении огня. И все это только ради того, чтобы… Россия начала 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение с безусловными геноцидными целями в Украину и для слома глобальной системы безопасности. Есть ли смысл повторять то, что уже привело к огромной трагедии?" — продолжил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что пауза необходима России исключительно для того, чтобы внести корректировки в свою стратегию, нарастить боевые возможности и расколоть демократические коалиции. Если это сегодня не остановить, тогда виновнику удастся снова уйти от ответственности. Единственное правильное решение, написал Михаил Подоляк, победа Украины.

Напомним, 2 ноября бывший советник ОП Алексей Арестович выступил за переговоры с Россией из-за так называемого "тупика" в войне. По его словам, Украина якобы должна искать "трезвое" решение относительно завершения боевых действий, ведь речь идет о "выживании".