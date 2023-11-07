В Атлантическом совете удивились, почему Зеленский не объявит полную мобилизацию в Украине

По словам представительницы аналитического центра Мелинды Харинг, украинские защитники говорят, что не понимают, каков план Зеленского, и как должен выглядеть конец войны. Они "просто хотят домой, и чтобы на дома не летели ракеты".

Старший научный сотрудник американского аналитического центра "Атлантический совет" Мелинда Харинг после поездки в Украину поделилась своими впечатлениями от встреч с бойцами Сил обороны. Об этом сообщает Sky News.

"Я провела некоторое время, беседуя с украинскими солдатами, когда была в Запорожской области", — сказала Харинг, отметив, что украинские защитники полны решимости, непреклонны, но очень устали.

Воюют уже 600 дней

"Они воюют уже больше 600 дней. Их так и не заменяли, у них, по сути, не было возможности побыть дома. У них 30 выходных в году, и это не 30 дней подряд, а отрезками по 10 дней", — уточнила представительница Атлантического совета.

Она также добавила, что военнослужащим нужен перерыв, и они чувствуют, что не все украинское общество идет на необходимые жертвы, что Зеленский не перевел страну на военные рельсы.

"Потому я считаю это серьезной проблемой. Не понимаю, почему Зеленский не мобилизовал все общество и экономику", — отметила научный сотрудник из США.

"Я услышала разочарование из-за того, что военные не понимают, каков конечный план, из-за того, что Зеленский четко не говорит, как должно выглядеть завершение войны", — сказала она.

И уточнила также, что и в Вашингтоне обсуждается то, что следует считать концом войны — выход к границам 1991 года, с Крымом или без и т.д. Но военнослужащие на передовой говорят, что "мы просто хотим домой, и чтобы на наши дома не летели ракеты — вот, что победа для нас".

Проблемы, с которыми сталкиваются бойцы ВСУ

Мелинда Харинг отметила и другие сложности, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие.

Среди прочего, это распад семей. Один военнослужащий из Львовской области рассказал, что дает уроки музыки своей дочери по FaceTime, чтобы сохранять семейные связи.

"Широко распространены проблемы, связанные с разводом, злоупотреблением алкоголем и ПТСР — все это затрагивает военнослужащих страны", — добавила она, особо отметив "множество случаев ПТСР".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые системы NASAMS, которые недавно передали союзные страны, поставлены на боевое дежурство.

Также сообщалось, что российские оккупанты 7 ноября обстреляли Кривой Рог. По данным главы ОВА Сергея Лысака, снаряд попал в объект инфраструктуры.