"Почти прорвались, но ВС РФ начали свои атаки": зимой возможно новое контрнаступление ВСУ, — ISW

По словам британского аналитика Майкла Кларка, возможная потеря Авдеевки нивелирует недавние продвижения ВСУ. Без Авдеевки Украина теряет превосходство над ВС РФ, достигнутое в успешном, в целом, контрнаступлении.

Насущный вопрос — в том, как долго Украина сможет продержаться в противостоянии российской агрессии, если страны Запада будут сокращать поддержку. Пока ничто не указывает на то, что поддержка ослабевает, но в следующем году все может быть по-другому. Об этом заявил британский военный аналитик Майк Кларк в подкасте Sky News.

Майкл Кларк побеседовал со старшим научным сотрудником Атлантического совета Мелиндой Харинг, которая недавно вернулась из Запорожской области и настаивает, что Зеленскому нужна полная мобилизация общества и экономики Украины.

Эксперт также бывала в Харьковской области, откуда прежде разворачивалось успешное контрнаступление Украины, и "ВСУ удалось пройти половину пути от Харьковской области к Токмаку", который непременно "нужно занять, если они хотят добиться ощутимого прогресса и разрезать российский сухопутный коридор" с Крымом.

Контрнаступление ВСУ 2023. ВСУ прошли половину пути от Харьковской области к Токмаку

Локальные наступления до зимы — распоряжение Путина или Шойгу

По словам Майкла Кларка, пока ВСУ не удалось продвинуться дальше Новопрокоповки (Пологовский район, Запорожской области), продвижение в районе этого населенного пункта — само по себе тоже неплохо, но на общей карте не слишком заметно.

"Все ожидали от них прорыва, но оборона трехуровневая. Они почти прорвались, но дело в том, что россияне начали свое собственное контрнаступление примерно за последний месяц. И по всему фронту, а это тысяча километров вдоль юго-запада и северо-востока. И они бросают многие подразделения, много личного состава, потеряли при этом достаточно бронетехники. Но, судя по всему, по распоряжению Путина или Шойгу, должны быть локальные наступления, чтобы до зимы перехватить инициативу", — отметил аналитик.

Авдеевка

Россияне превращают город на окраине Донецка в еще один Бахмут, считает Кларк. И ее потеря нивелирует все продвижения ВСУ в ходе текущего контрнаступления: в таких условиях ВСУ теряют свое превосходство над ВС РФ, достигнутое в ходе контрнаступления.

Авдеевка: карта боев

"Но если у Бахмута не было какой-то стратегической значимости, это был лишь символ — группа наемников "Вагнер" решила, что его нужно захватить, — то Авдеевка важна. Потому что это ворота в Донецк, город близок к аэропорту. От Авдеевки идут дороги и дальше в Донецкую область, это также путь на юг. Украинцы удерживали ее с начала вторжения в 2014 году, и если потеряют сейчас, все, чего они добились к северу, в районе Сватово, и других районах, за которые осенью шли тяжелые бои, не будет иметь большого значения. Если потерять контроль над дорогой на юг", — пояснил аналитик, отметив, что потеря Авдеевки не будет означать для Украины проигрыш войны.

Но в таких условиях придется интерпретировать по-другому контрнаступление ВСУ, которое, по его словам, было успешным. Он также уточнил, что на защиту Авдеевки Украине приходится оттягивать важные подразделения.

Новое украинское контрнаступление зимой

Институт изучения войны (ISW) в своей сводке от 6 ноября ссылается на оценки одного из российских военкоров, который допускает "зимнее контрнаступление" ВСУ.

Российские военные блоггеры расходятся в оценках относительно того, как быть с широкими оперативными задачами в Украине.

Одни утверждают, что ряд изменений в тактике боев позволят российским войскам достичь оперативных целей. Другие считают, что РФ следует с осторожностью относиться к недавним высказываниям главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о сложностях, с которыми столкнулась Украина.

Россия "сейчас не приблизилась к победе в Украине, высказали опасения, что российские силы, вероятнее всего, ожидает новое украинское наступление зимой".

Суть этих обсуждений, по мнению американских аналитиков, сводится к тому, что оккупационной группировке войск вряд ли удастся полностью перехватить инициативу в ближайшие месяцы.

Напомним, что, по оценкам журналиста Юрия Бутусова, Авдеевка нуждается в снарядах и резервах.

Также сообщалось, что в одном из подразделений под Авдеевкой без ранений только 6 из 50 человек.