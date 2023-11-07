Семь уроков войны: Данилов рассказал, как изменилась украинская армия за полтора года

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, выигрывает на поле боя тот, кто не боится принимать креативные решения и использовать инновации.

Вторжение РФ в Украину изменило весь мир, запустив процессы "глобальной трансформации". Украинцы адаптируются, чтобы выжить в условиях нестабильности, когда невозможно прогнозировать развитие событий. А ВСУ закладывают теории и практики ведения войн нового типа. Об этом пишет секретарь СНБО Алексей Данилов в колонке издания "Украинская правда".

"Украина и мир столкнулись с войной принципиально нового типа – причудливым гибридом окопных тактик и сетевых технологий, умноженных на бешеную динамику перемен", – пишет Данилов.

По мнению секретаря СНБО, война в 2023 году принципиально отличается от той, которая была год назад, а выигрывает на поле боя тот, кто не боится принимать креативные решения и использовать инновации.

"Силы обороны Украины сейчас и вчера – это отменно другая армия", – подчеркивает Данилов.

Данилов считает, что сейчас на фронте идет своего рода "соревнование свобод и технологий". В условиях войны у украинской армии не осталось другого выхода, кроме ускоренной эволюции и трансформации, которые в обычное время заняли бы не один десяток лет. Поэтому "в далекой перспективе" украинская армия будет наиболее боеспособной среди вооруженных сил стран-членов НАТО.

"Поэтому сейчас украинские силы обороны пишут новые боевые уставы и формируют важные уроки", – отметил Данилов.

Семь уроков войны

Секретарь СНБО перечислил семь военных уроков, которые пришлось усвоить украинским защитникам:

Воля – основа борьбы. Вера в Победу – условие для правительства и армейского командования. Формула устойчивого мира – это собственное мощное производство современного оружия. Основы государства строятся на научных исследованиях и инновационных технологиях. Развитие военной науки на основе полученного в войне опыта позволит создать уникальную школу "украинского стандарта". "Анти Будапешт" – гарантии безопасности должны четко прописывать алгоритм действий и номенклатуру военной помощи. Усовершенствование процесса воинского учета, мобилизации и подготовка резервов. Прагматичная защита национальных интересов и уважение интересов союзников и партнеров.

"И последнее – #RussiaMustDie", – резюмировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, Данилов рассказал, как проходит мобилизация в Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, кандидаты для службы в ВСУ проходят медицинское обследование, а после этого, при условии, что военные специалисты считают такого человека необходимым для армии и обеспечения национальной безопасности, начинается процесс военного обучения.

Ранее Фокус писал, что Данилов прокомментировал тезис "воевать придется всем". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, если у Украины не будет современных средств поражения и помощи партнеров, то "держаться только используя линии фронта, будет очень-очень сложно".