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Военный Фокус Российско-украинская война

Семь уроков войны: Данилов рассказал, как изменилась украинская армия за полтора года

Ирина Игнатова
Секретарь СНБО Алексей Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, выигрывает на поле боя тот, кто не боится принимать креативные решения и использовать инновации.

Вторжение РФ в Украину изменило весь мир, запустив процессы "глобальной трансформации". Украинцы адаптируются, чтобы выжить в условиях нестабильности, когда невозможно прогнозировать развитие событий. А ВСУ закладывают теории и практики ведения войн нового типа. Об этом пишет секретарь СНБО Алексей Данилов в колонке издания "Украинская правда".

"Украина и мир столкнулись с войной принципиально нового типа – причудливым гибридом окопных тактик и сетевых технологий, умноженных на бешеную динамику перемен", – пишет Данилов.

По мнению секретаря СНБО, война в 2023 году принципиально отличается от той, которая была год назад, а выигрывает на поле боя тот, кто не боится принимать креативные решения и использовать инновации.

"Силы обороны Украины сейчас и вчера – это отменно другая армия", – подчеркивает Данилов.

Данилов считает, что сейчас на фронте идет своего рода "соревнование свобод и технологий". В условиях войны у украинской армии не осталось другого выхода, кроме ускоренной эволюции и трансформации, которые в обычное время заняли бы не один десяток лет. Поэтому "в далекой перспективе" украинская армия будет наиболее боеспособной среди вооруженных сил стран-членов НАТО.

"Поэтому сейчас украинские силы обороны пишут новые боевые уставы и формируют важные уроки", – отметил Данилов.

Семь уроков войны

Секретарь СНБО перечислил семь военных уроков, которые пришлось усвоить украинским защитникам:

  1. Воля – основа борьбы. Вера в Победу – условие для правительства и армейского командования.
  2. Формула устойчивого мира – это собственное мощное производство современного оружия.
  3. Основы государства строятся на научных исследованиях и инновационных технологиях.
  4. Развитие военной науки на основе полученного в войне опыта позволит создать уникальную школу "украинского стандарта".
  5. "Анти Будапешт" – гарантии безопасности должны четко прописывать алгоритм действий и номенклатуру военной помощи.
  6. Усовершенствование процесса воинского учета, мобилизации и подготовка резервов.
  7. Прагматичная защита национальных интересов и уважение интересов союзников и партнеров.

"И последнее – #RussiaMustDie", – резюмировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Напомним, Данилов рассказал, как проходит мобилизация в Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, кандидаты для службы в ВСУ проходят медицинское обследование, а после этого, при условии, что военные специалисты считают такого человека необходимым для армии и обеспечения национальной безопасности, начинается процесс военного обучения.

Ранее Фокус писал, что Данилов прокомментировал тезис "воевать придется всем". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, если у Украины не будет современных средств поражения и помощи партнеров, то "держаться только используя линии фронта, будет очень-очень сложно".