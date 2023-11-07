Склады широко открыты: КНДР активно поставляют вооружение не только России, — эксперты

Одними из импортеров северокорейского оружия являются Египет, Сирия, Иран и другие страны Ближнего Востока. Также оружием из КНДР интересуются террористы, о чем свидетельствуют наличие в арсенале боевиков ХАМАС 122-мм снарядов производства Северной Кореи.

В информационном поле не раз обсуждались возможные поставки северокорейского вооружения в Россию. Между тем КНДР, как милитаристская страна, является не самым последним экспортером оружия на мировом рынке, а ворота ее оружейных складов широко открыты для таких стран, как Сирия, Иран, Египет, Катар и ОАЭ. Об этом 7 ноября сообщили польские обозреватели Defence 24.

Поставки в РФ

Авторы материала проявляют осторожность в оценках масштабов предоставленной Пхеньяном помощи Москве в плане вооружений.

"Конечно, наибольшее внимание уделяется возможности переброски артиллерийских боеприпасов, расход которых на украинских фронтах с российской стороны огромен, в силу сугубо военных причин, и особенно в их тактике применения", — сказано в публикации.

В то же время заявления о предоставлении боеприпасов для танков даже зенитных систем, стрелкового оружия или же северокорейских баллистических ракет малой дальности, которые могли оказаться в руках российских сил, могут быть спекулятивными.

Импортеры оружия КНДР

Аналитики подчеркнули, что высокая степень милитаризации и формальное обладание одной из крупнейших сухопутных армий в мире так или иначе обязывали КНДР иметь значительные стратегические запасы именно в области артиллерийских и стрелковых боеприпасов.

Кроме того, северокорейский режим мог опираться на все еще существующие мощности по производству собственных вооружений. Недаром еще в августе 2023 г. северокорейская пропаганда показывала, как Ким Чен Ын посещает оборонные заводы.

КНДР была и остается экспортером вооружений в другие страны, что также определяет определенные производственные мощности в сегменте легкого вооружения и ракетных комплексов. В качестве импортеров выступаю страны Африки и Ближнего Востока, однако значительная часть этих поставок вооружений носила косвенный характер, отмечают обозреватели.

Интерес террористов

Между тем оружие КНДР может представлять интерес для других "клиентов" — различных террористических организаций. В настоящее время наиболее известным примером такой северокорейской активности является, конечно же, оборудование, которое террористы ХАМАС использовали против Израиля во время резни 7 октября. Существует версия, что на вооружении террористов могли быть не только северокорейские противотанковые ракеты F-7, но и штурмовые карабины Type-58. Некоторые источники также сообщают о наличии в арсенале ХАМАС в Газе артиллерийских снарядов Bang-122 именно северокорейского производства, а также ракет калибром 122 мм.

Что взамен

Возвращаясь к вопросу поставок в Россию авторы публикации акцентируют на обратной связи, иными словами на то, что получит Пхеньян от Москвы. Предположительно лидер КНДР Ким Чен Ын может получить доступ до ядерных технологий россиян.

Если это так, то стремления России заполучить северокорейское оружие провоцирует своего рода региональную гонку ядерных вооружений в дальневосточном регионе.

"В любом случае в долгосрочной перспективе КНДР выигрывает от любых конфликтов, происходящих за пределами региона, куда можно перебросить собственное оружие". — подытожили обозреватели.

Напомним, украинский военнослужащий сводного отряда "Львов" ГПСУ рассказал, что артиллерийские снаряды, которые попали в руки российских захватчиков от КНДР, летят практически бесшумно. Это усложняет фиксацию полетов снарядов во время, например, ветренной погоды.