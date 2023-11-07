"Подарок для Путина": РФ провоцирует новую войну в Европе: Запад должен вмешаться, — Foreign Affairs

По данным журналистов, из-за еще одной войны на европейском континенте западная помощь Киеву может сократиться. Конфликт отвлечет внимание от военных планов Кремля относительно Украины.

Недавние тревожные происшествия в Балканском регионе указывают на растущую угрозу со стороны РФ. Глава Кремля Владимир Путин потенциально может открыть второй фронт в Европе, отмечают эксперты, о чем сообщается в публикации Foreign Affairs.

Бывший офицер американской разведки Дэвид Шедд и Ивана Стрэднер, которая исследует российские стратегии и военные доктрины, предупреждают, что Запад должен помешать российскому президенту вывести давний конфликт между Сербией и Косово на новый виток.

В сентябре в Вашингтоне отмечали небывалое за последние годы наращивание сербских войск на границе с Косово на фоне растущей напряженности в регионе.

Предшествовали этому столкновения между 30 хорошо вооруженными этническими сербами и полицейским патрулем в Косово. В итоге — четверо погибших.

Многое указывает на то, что это не просто следствие привычной напряженности, которая сохранялась в последние годы.

И на фоне войны в Израиле инцидент на Балканах остался практически незамеченным, авторы публикации оценивают это событие как тревожное.

Новая война на Балканах в интересах Кремля

В статье подробно описываются двусторонние отношениях РФ и Сербии и то, почему Кремль стремится раздуть пламя исторического конфликта.

Ныне задержанный лидер боснийских сербов Ратко Младич, 16 апреля 1994

"Москва, которая не признает независимости Косово, раздувает пламя с помощью информационных операций, чтобы посеять недоверие между сербами и косоварами и распространить агрессивный посыл, чтобы поляризовать регион по этнической и религиозной линиям", — говорится в публикации.

Рост напряженности между Сербией и Косово, которое провозгласило свою независимость в 2008 году, создаст дополнительную нагрузку на ресурсы НАТО и подорвет влияние США в Европе.

Новая война на европейском континенте означает, что возможности для западной помощи Украине сократятся. Для мирового сообщества это будет еще одна точка на карте, которая отвлечет от военных планов РФ относительно Украины, что станет "даже большим подарком для Путина".

Путин хочет, чтобы Москва была единственным надежным переговорщиком на Балканах, и это предоставит Кремлю рычаги влияния на западные страны.

Президент Сербии Александр Вучич, который расширяет свои связи с РФ с начала войны в Украине, тоже извлекает политическую выгоду из напряженности на Балканах — способ доказать свою политическую значимость и сохранить контроль.

Вучич нуждается в помощи Путина. Белград извлекает выгоду из льготных российских энергоносителей, более того, Сербия и РФ поддерживают сотрудничество в военно-технической отрасли.

"Россия также вооружила Сербию и добилась еще большей зависимости энергетической системы Сербии от своих компаний, за счет поставок нефти и газа по низкой цене. Москва пообещала Белграду, что будет блокировать попытки Косова вступить в ЕС", — отметили авторы, добавив, что предупреждения главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что в "Европе нарастает еще один взрыв" могут быть не более чем бравадой.

РФ раздувает пламя сербско-косовского конфликта, пропаганда Белграда звучит в российских СМИ.

Путин также пытается оправдать оккупацию украинских территорий независимостью Косово.

НАТО должно создать коалицию во главе с США, которая бы смогла оказать давление на Белград и Москву, чтобы остановить попытки дестабилизировать положение.

Напомним, что 1 ноября президент Сербии распустил парламент, а также назвал дату, когда в стране состоятся внеочередные выборы.

Также Фокус в своем материале разбирался в том, когда именно Залужный может превратиться в политического конкурента для Зеленского.