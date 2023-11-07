Впервые в истории: Украина уничтожила ракетоноситель, который еще не вышел с верфи, — СМИ (инфографика)

По мнению экспертов, Украина отвоевала у России Черное море, даже фактически не имея собственного военного флота.

Силы обороны Украины 4 ноября осуществили уникальную в военном деле операцию, ударив по портовой и морской инфраструктуре судостроительного завода "Затока" во временно оккупированной Керчи (Крым). Об особенностях удара рассказывает информационно-консалтинговое экспертное агентство Defense Express.

Как подчеркивают эксперты агентства, эта атака была уникальной. Кроме повреждения инфраструктуры завода, фактически уничтожен российский ракетный корвет "Аскольд", который даже не успел выйти с верфи и находился на испытаниях.

Анализ повреждений ракетоносителя

В открытом доступе появились фотографии, на которых не просто зафиксирован факт попадания по корвету "Аскольд". Эти снимки, по анализу экспертов, демонстрируют, что хотя корабль и остался на плаву, но получил настолько критические повреждения важных элементов, что корвет придется отстраивать заново, "буквально с нуля".

Инфографика Defense Express Фото: Defense Express

Как объясняют обозреватели Defense Express, попадания ракетами SCALP-EG пришлись именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где были размещены 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс".

"То есть это удачное попадание уничтожило основную систему вооружения этого корабля. Более того — судя по характеру внешних повреждений, вероятнее всего россиянам придется сдать в утиль большую часть (если не всю) бортовой аппаратуры для управления кораблем, размещенной на мостике", — дополняют эксперты.

Фото: Defense Express

Кроме того, по словам обозревателей Defense Express, дизельные двигатели на корветах проекта "Каракурт" также размещены в отсеке по центру корпуса, поэтому вряд ли силовая установка этого корабля вообще сохранила свою функциональность.

Победы Украины на море

Украина отвоевала у России Черное море, даже фактически не имея собственного военного флота. Так, в начале вторжения Черноморский флот РФ стоял практически возле Одессы, сейчас он убежал на Кубань.

"Украина вернула себе Черное море по крайней мере частично, превратив его в запретную зону для российских военных кораблей, — это большое достижение, учитывая, что Украина имеет лишь горстку старых самолетов и вообще не имеет значимого военно-морского флота", — пишет The Guardian.

Как свидетельствуют спутниковые данные в октябре этого года, Россия была вынуждена вывести из оккупированного Севастополя два фрегата, три ударные подводные лодки, пять больших десантных кораблей, патрульный катер и малые ракетные корабли. Их перебросили на восток в более безопасную российскую гавань Новороссийск. Группа других лодок отправилась из Севастополя в Феодосию, порт на восточном берегу Крыма.

Инфографика NV Фото: nv.ua

По данным ГУР Минобороны, в целом было уничтожено:

крейсер "Москва" — 1;

подводная лодка — 1;

десантные корабли — 3;

ракетный корвет — 1;

буксир-спасатель — 1.

В то же время повреждены:

фрегаты — 2;

большие десантные корабли — 3;

патрульные катера — 7;

малый ракетный корабль — 1;

танкер — 1;

судно "Всеволод Бобров" — 1;

тральщик — 1.

Напомним, 3 ноября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Крымский мост остается законной военной целью для Вооруженных Сил Украины. По его словам, это "незаконное сооружение, которое используется прежде всего в военных целях, для переброски вражеских сил и средств на временно оккупированную украинскую территорию".