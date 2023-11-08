Мобилизация в Украине: с какими болезнями не призывают в армию (список)
На данный момент в Украине не подлежат мобилизации люди с ограниченной или отсроченной годностью к службе, а также полностью непригодные.
Летом 2023 года Министерство обороны Украины расширило перечень болезней, которые не являются предлогом для отсрочки от воинской службы. О том, с какими заболеваниями граждан не могут мобилизовать, пишет "1+1".
Как отмечают журналисты, решение о пригодности к службе в армии принимает военно-врачебная комиссия. Так, в Украине сейчас не призывают армию с:
- активным прогрессирующим туберкулезом;
- тяжелыми формами вирусных гепатитов;
- ВИЧ, которому сопутствуют инфекционные, паразитарные болезни и злокачественные опухоли;
- некоторыми видами новообразований;
- болезнями крови и кроветворных органов;
- нарушениями эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ и их последствия;
- расстройствами психики и поведения;
- болезнями нервной системы;
- болезнями глаза и придаточного аппарата;
- болезнями уха;
- болезнями системы кровообращения;
- болезнями органов дыхания;
- болезнями органов пищеварения;
- болезнями кожи и подкожной клетчатки;
- болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезнями мочеполовой системы;
- пороками развития, деформации и хромосомными нарушениями;
- тяжелыми травмами головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п. со значительным нарушением функций;
- отравлениями и прочими последствиями действия внешних причин.
Авторы статьи также отмечают, что всего существует две категории украинцев, которые не подлежат мобилизации.
Речь идет о людях ограниченной или отсроченной годностью к службе и полностью непригодных. Если граждан из первой категории могут призвать, когда будет нужно, то непригодных к службе полностью исключают из списков на призыв.
Напомним, в августе 2023 года Министерство обороны Украины приказом №490 утвердило перечень болезней, с которыми военнообязанные признаются годными к военной службе. В результате по "спорным" статьям годными к военной службе будут признавать всех.
Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян также объяснила, в каких случаях можно законно отказаться от повестки. По ее словам, нельзя без объективных причин отказываться от повестки.