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Мобилизация в Украине: с какими болезнями не призывают в армию (список)

Анастасия Андрусяк
Фото: УНИАН | Прохождение ВВК

На данный момент в Украине не подлежат мобилизации люди с ограниченной или отсроченной годностью к службе, а также полностью непригодные.

Летом 2023 года Министерство обороны Украины расширило перечень болезней, которые не являются предлогом для отсрочки от воинской службы. О том, с какими заболеваниями граждан не могут мобилизовать, пишет "1+1".

Как отмечают журналисты, решение о пригодности к службе в армии принимает военно-врачебная комиссия. Так, в Украине сейчас не призывают армию с:

  • активным прогрессирующим туберкулезом;
  • тяжелыми формами вирусных гепатитов;
  • ВИЧ, которому сопутствуют инфекционные, паразитарные болезни и злокачественные опухоли;
  • некоторыми видами новообразований;
  • болезнями крови и кроветворных органов;
  • нарушениями эндокринной системы, питания и нарушения обмена веществ и их последствия;
  • расстройствами психики и поведения;
  • болезнями нервной системы;
  • болезнями глаза и придаточного аппарата;
  • болезнями уха;
  • болезнями системы кровообращения;
  • болезнями органов дыхания;
  • болезнями органов пищеварения;
  • болезнями кожи и подкожной клетчатки;
  • болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • болезнями мочеполовой системы;
  • пороками развития, деформации и хромосомными нарушениями;
  • тяжелыми травмами головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т.п. со значительным нарушением функций;
  • отравлениями и прочими последствиями действия внешних причин.

Авторы статьи также отмечают, что всего существует две категории украинцев, которые не подлежат мобилизации.

Речь идет о людях ограниченной или отсроченной годностью к службе и полностью непригодных. Если граждан из первой категории могут призвать, когда будет нужно, то непригодных к службе полностью исключают из списков на призыв.

Напомним, в августе 2023 года Министерство обороны Украины приказом №490 утвердило перечень болезней, с которыми военнообязанные признаются годными к военной службе. В результате по "спорным" статьям годными к военной службе будут признавать всех.

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян также объяснила, в каких случаях можно законно отказаться от повестки. По ее словам, нельзя без объективных причин отказываться от повестки.