"Коксохим стал ловушкой": глава городской ВА объяснил наступление РФ в районе Авдеевки (видео)

На территории завода осталось большое количество топлива, масла и материалов, которые во время попаданий могут легко загореться.

Авдеевский коксохимический завод — своеобразная ловушка, в которую попадут российские войска в случае интенсивного штурма. Об этом в эфире телеканала "Прямий" сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

Он отметил, что сам объект не играет весомого стратегического значения. По его мнению, важнее дорога, которая идет рядом.

Зайти на "Коксохим", и, что дальше?" — высказался Барабаш.

На территории завода осталось большое количество топлива, масла и материалов. Во время попаданий все это легко воспламеняется, поэтому там трудно находиться.

"Действительно это может стать определенно ловушкой", — пояснил он.

Виталий Барабаш отметил, что у россиян "зашит" не инстинкт самосохранения, а стремление к самоуничтожению своей нации. Захватчики выполняют приказы командиров и идут на смерть.

Бои в районе Авдеевки — данные Генштаба ВСУ

Российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку. В отчете Генерального штаба ВСУ за 8 ноября говорится о том, что украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отбили 14 атак противника вблизи не только Авдеевки, но и у Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

Напомним, 8 ноября Виталий Барабаш сообщил, что с Авдеевского коксохимического завода 7 ноября эвакуировали последних 16 сотрудников завода, которые обеспечивали его консервацию. Войска РФ готовы к третьей волне атак, но погодные условия немного не дают применять технику. По его словам, террикон — это серая зона, где они сейчас бьют артиллерией, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмы.