Тела нашли соседи: на Херсонщине оккупант расстрелял мужчину и женщину

Тела местных жителей нашли во дворе одного из домов в селе. Их убийца задержан.

На Херсонщине местные жители нашли убитыми двух крестьян. Их расстреляли из автомата. Установлено, что это сделал 28-летний оккупант из Ленинградской области. Об этом пишет издание ASTRA.

Происшествие произошло в селе Нечаево на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Очередное убийство, совершенное российскими военнослужащим на оккупированных территориях Украины, произошло 5 ноября. Соседи нашли тела местных жителей Татьяны Филенко и Сергея Авдеева во дворе одного из домов. Через день, по данным местных жителей, задержали подозреваемого в убийстве российского военнослужащего", — сообщает издание.

Задержанный — 28-летний военнослужащий из в/ч 12266 из города Кировска Ленинградской области Алексей Косенков. Он заявил, что расстрелял неизвестных ему местных жителей из своего служебного автомата Калашникова. Мотив преступления устанавливается.

Напомним, что ранее в оккупированной Волновахе оккупанты расстреляли семью из 9 человек. Криминалисты установили, что убийцы имели военную подготовку и стреляли в темноте из автоматического оружия с глушителями и с использованием тепловизоров.

Людей убили, пока они спали, и для сокрытия доказательств разлили воду по полу помещения.