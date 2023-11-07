"Руки, ноги были подроблены": оккупанты замучили до смерти супругов на Херсонщине

Мужа и жену похитили по доносу — их считали наводчиками. Через 8 дней родителей супругов пригласили на опознание в морг в Скадовске.

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В Херсонской области российские оккупанты похитили и замучили до смерти молодых супругов. Родственники едва узнали их тела, на которых были следы ужасных издевательств. Об этом сообщает "МОСТ".

Как пишет издание, это произошло в селе Чулаковка Скадовского района. Супругов Григория и Марину Мазур похитили более 2 недель назад из собственного двора.

Не скрывали отношения к оккупантам

Местные жители говорят, что убитые супруги пренебрежительно относились к российским захватчикам и не скрывали, что ждут освобождения.

"Григорий никогда не скрывал своего отношения к р*шистам и своей позиции. Он — человек слишком откровенный и смелый, всегда всем в глаза говорил свою позицию", — рассказала местная жительница.

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Она уверена, что мужа и жену похитили по доносу — их могли назвать наводчиками.

После похищения о них ничего не слышали в течение 4 дней, а их дети 12-летняя дочь и сын — дошкольного возраста, находились с бабушкой.

Марину привезли едва живую

Позже в селе начали рассказывать, что Марину привозили домой, и у нее в доме проводили обыск — искали телефон.

"Когда они ее вытащили из машины, она уже ногами идти не могла. На колени упала, потеряла сознание. Заволокли они ее в дом. Маму с детьми выгнали со двора. Они в доме и пол посрывали, и подоконники посрывали. Через полчаса они снова вытащили из дома Марину, погрузили в машину и уехали", — рассказывают жители.

Они отмечают, что не знают, нашли ли оккупанты что-то во время обысков дома у семьи Мазуров.

Затем их родные начали обращаться в так называемую администрацию с заявлением об исчезновении супругов.

Григорий был замучен

Через 8 дней отца Григория пригласили на опознание тела в морг в Скадовске. Он поехал туда с мамой Марины.

"Они были шокированы тем, что они там увидели. Это можно только представить, какие зверства, какие пытки к нему (Григорию — ред.) были применены. Из рта, носа, живота торчали какие-то трубки. Руки, ноги были подроблены. Он был так замучен, что на нем не было живого места", — сообщил источник издания.

Местные жители уверены, что оккупанты пытались запугать местных, поэтому намеренно привезли изуродованное тело Григория в Чулаковку, хотя родные собирались хоронить его в Малых Копанях, откуда была родом Марина. Замученное тело Марины нашли в лесопосадке вблизи села Садовое. До этого родные надеялись, что она жива.

Проверить информацию о гибели супругов можно будет только после освобождения Чулаковки.

Напомним, что российский оккупант пытал украинца за отказ продать свою дочь за 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что военные РФ заставляли украинцев собой разминировать поля. При этом расстреливали раненых среди тех, кто отказывался это делать.