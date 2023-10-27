Российский оккупант пытал украинца за отказ продать свою дочь за 200 тысяч рублей, — ОГП (фото)

По версии следствия, услышав отказ мужчины, его жестоко избили. После этого российские военные ворвались в его дом и угрожали убить.

Related video

Украинские правоохранители идентифицировали российского военного, который подозревается в нарушении законов и обычаев войны — он пытал и избивал местных жителей во время оккупации Харьковской области. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в апреле 2022 года в селе Первомайское Купянского района подозреваемый вместе с другими российскими оккупантами решил отомстить местному жителю.

Месть была за то, перед этим российские военные остановили мужчину вместе с женой и малолетней дочерью на блокпосту и попытались выкупить девочку за 200 тысяч рублей. Отец ребенка отказался, за что был жестоко избит.

Важно

В Чернигове судили пилота сбитого самолета ВС РФ, который расстрелял гражданского,— Офис генпрокурора

Впоследствии российские военные приехали в дом семьи и снова избили мужчину, угрожая ему убийством.

Также следствие установило, что подозреваемый вместе с другими оккупантами избил предпринимателя в селе Зорянское, который, по их мнению, прятал оружие своей невестки, украинской полицейской.

Российского оккупанта объявили в розыск Фото: Харьковская областная прокуратура

В настоящее время подозреваемый находится в розыске. Ведется расследование для установления других российских военнослужащих, причастных к этим преступлениям. Досудебное расследование проводит Служба безопасности Украины.

Важно

Идентифицированы пилоты авиабазы "Энгельс-2", бомбившие города Украины – расследователи (фото)

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что работникам Государственного бюро расследований удалось идентифицировать около полусотни российских артиллеристов, обстреливавших город Харьков.