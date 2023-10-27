Російський окупант катував українця за відмову продати свою доньку за 200 тисяч рублів, — ОГП (фото)

За версією слідства, почувши відмову чоловіка, його жорстоко побили. Після цього російські військові увірвалися в його будинок і погрожували вбити.

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Українські правоохоронці ідентифікували російського військового, якого підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни — він катував і бив місцевих жителів під час окупації Харківської області. Про це в п'ятницю, 27 жовтня, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року в селі Первомайське Куп'янського району підозрюваний разом з іншими російськими окупантами вирішив помститися місцевому жителю.

Помста була за те, що перед цим російські військові зупинили чоловіка разом із дружиною та малолітньою донькою на блокпосту і спробували викупити дівчинку за 200 тисяч рублів. Батько дитини відмовився, за що був жорстоко побитий.

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Згодом російські військові приїхали до будинку сім'ї та знову побили чоловіка, погрожуючи йому вбивством.

Також слідство встановило, що підозрюваний разом з іншими окупантами побив підприємця в селі Зорянське, який, на їхню думку, ховав зброю своєї невістки, української поліцейської.

Російського окупанта оголосили в розшук Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі підозрюваний перебуває в розшуку. Ведеться розслідування для встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до цих злочинів. Досудове розслідування проводить Служба безпеки України.

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Нагадаємо, у лютому 2023 року стало відомо, що працівникам Державного бюро розслідувань вдалося ідентифікувати майже пів сотні російських артилеристів, які обстрілювали місто Харків.