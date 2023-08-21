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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Россияне замучили и повесили собственных солдат: бойцы ВСУ показали видео

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Бойцы Сил обороны Украины, которые за время войны насмотрелись на страшные вещи, такое увидели впервые и были шокированы.

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На одном из участков фронта на южном направлении бойцы ВСУ выбили оккупантов с их позиций. То, что они там увидели, шокировало их. Видео страшной находки обнародовал в сети народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Юрий Мысягин.

На кадрах, снятых камерой одного из бойцов, видно, как они пробираются по сорнякам и кустам к позиции оккупантов, которую только что захватили. На одном из деревьев они увидели два тела российских солдат в униформе. Они висели вверх ногами, а их руки были связаны за спиной. Бойцы проверили их на взрывчатку и доложили о находке командованию.

Судя по реакции украинских защитников, такого они в своей практике еще не видели.

"Повешенных орков бойцы ВСУ на освобожденных позициях еще не находили. Это — первые", — прокомментировал Юрий Мысягин.

По этическим причинам мы не публикуем это видео, однако его можно увидеть в Telegram-канале Юрия Мысягина.

Напомним, что в Бахмуте "вагнеровцы" поиздевались над российским воином, который по ошибке попал к ним в плен. При нем нашли жетон ВСУ, который ему подарили, как трофей, сообщило российское издание "Медуза".

Аналитики DeepState 27 июня заявили, что в РФ выдали дружественный огонь за удар по плацдарму ВСУ на Левом берегу Днепра. Российских десантников накрыло огнем собственной артиллерии, а БТР РФ добил остальную группу.