"Пол воина не имеет значения": украинские женщины готовятся к мобилизации - NYT

Издание пишет, что армейское командование сосредоточилось в первую очередь на улучшении условий для женщин, которые уже служат в армии, а не на их мобилизации.

В российско-украинской войне гибнет и получает ранения много солдат с обеих сторон. Поэтому вопрос пополнения личного состава становится очень острым. В этих условиях Украина предпринимает много усилий, чтобы привлечь в армию большее количество женщин. Об этом пишет издание The New York Times.

"После 20 месяцев полномасштабной войны боевые действия на Украине увязли в жестоких боях на истощение вдоль линии фронта на юго-востоке. Стабильные поставки оружия и пополнение личного состава имеют решающее значение. И хотя Украина получила преимущество благодаря поставкам западного вооружения, она полагается только на собственное население в качестве резерва для пополнения человеческих сил, а у России оно примерно в три раза больше", – пишет издание.

Усилия властей по привлечению женщин в армию поддерживают и волонтеры. В стране появились инструкторы, которые предлагают обучение базовым навыкам воинской науки и обращению с оружием в группах, куда набираются только женщины.

Журналисты издания пообщались с такой группой волонтеров и женщинами, которые проходят обучение.

"Женщины способны сражаться на равных с мужчинами и при этом оставаться женственными. Пол воина не имеет значения", — рассказала Дарья Требух, основательница неправительственной группы "Украинская Валькирия", которая ведет тренировки.

В ВСУ сейчас служат около 43 000 женщин. По сравнению с 2021 довоенным годом это число выросло на 40%.

После начала полномасштабного вторжения в армии сняли ограничения и позволили женщинам становиться пулеметчицами, командирами экипажа танка, снайперами и водителями грузовиков, а также уравняли призывной возраст для мужчин и женщин. Теперь возрастной ценз вне зависимости от пола составляет 60 лет.

"Все понимают, что война не закончится через месяц. Не хочу, никогда не хотела, но понимаю, что должна быть готова", – сказала 26-летняя Галина Винокур, продавщица хозяйственного магазина.

Издание пишет, что армейское командование сосредоточилось на улучшении условий для женщин, которые уже служат в армии, а не на мобилизации. В частности была введена гендерно-ориентированная одежда и бронежилеты.

Женщины также учатся пилотировать дроны. В отличие от многих других воинских обязанностей, где им сложнее конкурировать с мужчинами из-за разницы в физической силе, в управлении дронами женщины могут действовать с мужчинами на равных.

"Никто не хочет драться в окопах. Неестественно хотеть этого. Но теперь я понимаю: кто, если не я?", — сказала 46-летняя Ольга Бахматова, психолог, присутствовавшая на тренинге.

Группа "Валькирия" уже обучила около 200 женщин обращению с огнестрельным оружием и другим боевым навыкам. Примерно пятая часть тех, кто прошел обучение, уже пошли добровольцами на фронт.

Напомним, Минобороны утвердило новую кадровую политику в ВСУ. Новая концепция кадровой политики предполагает замену воинской повинности службой по контракту, обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин в армии.

Ранее Вениславский объяснил, будут ли вручать повестки женщинам. В Украине будут расширять перечень лиц, которых могут призвать в ряды ВСУ. Однако Рада не планирует увеличивать список специальностей для женщин, которые будут подлежать обязательной постановке на воинский учет.