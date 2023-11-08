Организовывал "зеленые коридоры": в Киеве на взятке задержали топ-чиновника Гостаможни (фото)

По информации СМИ, через организованные подозреваемым "зеленые коридоры" можно было также перевезти через границу любые денежные средства без декларирования.

Правоохранители в среду, 8 ноября, задержали заместителя директора департамента Государственной таможенной службы, которого поймали на взятке в 2 тысячи долларов. Об этом сообщает канал "Прямой", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Как отмечается в сообщении, чиновник организовывал "зеленые коридоры" через границу. При этом по этой схеме можно было не только свободно ее пересечь, но и вывезти без декларирования нужные денежные средства.

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Задержание провели работники Киевской городской прокуратуры и Департамента стратегических расследований Нацполиции, однако официальной информации ни на одном сайте правоохранителей пока нет.

Напомним, Фокус писал, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры выдвинули подозрение народному депутату Украины. Его обвиняют в неправомерном получении финансовой выгоды за предоставление частному предпринимателю государственных земель в аренду.

Кроме того, Фокус сообщал, что сотрудники СБУ успешно выявили коррупционную схему, действовавшую в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета. В ходе расследования был задержан чиновник отдела исследований и расследований АМКУ Владислав Деревянко, который получал деньги от предпринимателей.