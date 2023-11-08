По словам Путина, контакты с Китаем в военной сфере сконцентрированы на спутниковых технологиях и разработке перспективных вооружений.

Россия рассчитывает на сотрудничество с Китаем по созданию группировки спутников и новых образцов оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся.

По словам Путина, контакты с Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают "растущее значение" и сконцентрированы на спутниковых технологиях и разработке перспективных вооружений.

"Имею в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имею в виду и современные виды вооружений, перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и Китайской Народной Республики", — сказал Путин.

Он добавил, что Россия и Китай "не строят никаких военных союзов" по примеру времен холодной войны, а в разговоре снова упомянул США и НАТО, которые "делают попытки выйти за географические рамки своей деятельности", но Россия и ее партнер Китай "все это видят и взвешенно реагируют на это".

Напомним, что РФ провоцирует новую войну в Европе, Запад должен вмешаться. Рост напряженности между Сербией и Косово, которое провозгласило свою независимость в 2008 году, создаст дополнительную нагрузку на ресурсы НАТО и подорвет влияние США в Европе.

Ранее сообщалось, что премьер Румынии призвал сохранить единство Европы, чтобы остановить Путина.