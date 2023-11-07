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Премьер Румынии призвал сохранить единство Европы, чтобы остановить Путина, — СМИ

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Европа должна сохранить единство для победы над Путиным

Марчел Чолаку заверил, что его страна продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Премьер Румынии также не исключил, что среди некоторых европейских политиков-популистов могут появиться "двойники Путина".

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что союзники Украины должны твердо поддерживать Киев, иначе они рискуют ободрить популистские силы по всей Европе победой Владимира Путина. Об этом он заявил 6 ноября в интервью журналистам в своем офисе в Бухаресте, сообщает Bloomberg.

По словам Чолаку, его правительство будет продолжать оказывать "многоплановую поддержку" Украине, даже несмотря на то, что европейские союзники демонстрируют признаки усталости от войны, особенно с учетом того, что конфликт между Израилем и Хамасом затмевает российское вторжение.

По мнению премьер-министра, конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет разрешен раньше, чем война по соседству с Румынией.

"Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России", — отметил он.

Премьер указал на всплеск поддержки правых и популистских сил по всей Европе, многие из которых подвергли критике поддержку Украины правительствами и выразили сожаление по поводу разрыва связей с Кремлем.

"Можете ли вы представить, сколько двойников Путина мы получим среди некоторых европейских политиков-популистов?" — спросил Чолаку.

Лидеры Европейского Союза публично выступают единым фронтом против России, при этом блок обсуждает 12-й пакет санкций, нацеленный на 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов) в торговле с Россией.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Румыния установила систему противодействия БПЛА на границе с Украиной. Президент Румынии Клаус Йоханнис признался, что войска были неспособны фиксировать дроны на высоте более чем полкилометра.