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Прем'єр Румунії закликав зберегти єдність Європи, щоб зупинити Путіна, — ЗМІ

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Європа повинна зберегти єдність для перемоги над Путіним

Марчел Чолаку запевнив, що його країна продовжить допомагати Україні, незважаючи на політичні витрати. Прем'єр Румунії також не виключив, що серед деяких європейських політиків-популістів можуть з'явитися "двійники Путіна".

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Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку вважає, що союзники України повинні твердо підтримувати Київ, інакше вони ризикують підбадьорити популістські сили по всій Європі перемогою Володимира Путіна. Про це він заявив 6 листопада в інтерв'ю журналістам у своєму офісі в Бухаресті, повідомляє Bloomberg.

За словами Чолаку, його уряд продовжуватиме надавати "багатопланову підтримку" Україні, навіть незважаючи на те, що європейські союзники демонструють ознаки втоми від війни, особливо з урахуванням того, що конфлікт між Ізраїлем і Хамасом затьмарює російське вторгнення.

На думку прем'єр-міністра, конфлікт на Близькому Сході, ймовірно, буде вирішено раніше, ніж війну по сусідству з Румунією.

"Румунія продовжить допомагати Україні, незважаючи на політичні витрати. Політичні витрати менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росії", — зазначив він.

Прем'єр вказав на сплеск підтримки правих і популістських сил по всій Європі, багато з яких піддали критиці підтримку України урядами і висловили жаль з приводу розриву зв'язків з Кремлем.

"Чи можете ви уявити, скільки двійників Путіна ми отримаємо серед деяких європейських політиків-популістів?" — запитав Чолаку.

Лідери Європейського Союзу публічно виступають єдиним фронтом проти Росії, при цьому блок обговорює 12-й пакет санкцій, націлений на 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів) у торгівлі з Росією.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Румунія встановила систему протидії БПЛА на кордоні з Україною. Президент Румунії Клаус Йоганніс зізнався, що війська були нездатні фіксувати дрони на висоті понад півкілометра.