Прем'єр Румунії закликав зберегти єдність Європи, щоб зупинити Путіна, — ЗМІ

Марчел Чолаку запевнив, що його країна продовжить допомагати Україні, незважаючи на політичні витрати. Прем'єр Румунії також не виключив, що серед деяких європейських політиків-популістів можуть з'явитися "двійники Путіна".

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Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку вважає, що союзники України повинні твердо підтримувати Київ, інакше вони ризикують підбадьорити популістські сили по всій Європі перемогою Володимира Путіна. Про це він заявив 6 листопада в інтерв'ю журналістам у своєму офісі в Бухаресті, повідомляє Bloomberg.

За словами Чолаку, його уряд продовжуватиме надавати "багатопланову підтримку" Україні, навіть незважаючи на те, що європейські союзники демонструють ознаки втоми від війни, особливо з урахуванням того, що конфлікт між Ізраїлем і Хамасом затьмарює російське вторгнення.

На думку прем'єр-міністра, конфлікт на Близькому Сході, ймовірно, буде вирішено раніше, ніж війну по сусідству з Румунією.

"Румунія продовжить допомагати Україні, незважаючи на політичні витрати. Політичні витрати менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росії", — зазначив він.

Прем'єр вказав на сплеск підтримки правих і популістських сил по всій Європі, багато з яких піддали критиці підтримку України урядами і висловили жаль з приводу розриву зв'язків з Кремлем.

"Чи можете ви уявити, скільки двійників Путіна ми отримаємо серед деяких європейських політиків-популістів?" — запитав Чолаку.

Лідери Європейського Союзу публічно виступають єдиним фронтом проти Росії, при цьому блок обговорює 12-й пакет санкцій, націлений на 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів) у торгівлі з Росією.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Румунія встановила систему протидії БПЛА на кордоні з Україною. Президент Румунії Клаус Йоганніс зізнався, що війська були нездатні фіксувати дрони на висоті понад півкілометра.