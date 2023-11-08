Падение ракеты в польском селе: Германия возвращает из Польши три дивизиона Patriot

Вместе с ПВО Patriot около 300 солдат Бундесвера дислоцировались в польском городе Замостье и защищали важную узловую станцию, соединенную с украинской железной дорогой.

Германия прекращает размещение трех дивизионов ПВО Patriot в Польше спустя почти год. Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает Sky News.

Вместе с системами Patriot около 300 солдат Бундесвера дислоцировались в польском городе Замостье, расположенном примерно в 50 км от украинской границы. Patriot защищали критически важную узловую станцию, соединенную с украинской железной дорогой.

Немецкое руководство решило разместить в Польше несколько батарей Patriot после резонансного случая в польском селе Пшеводув в ноябре прошлого года. Проведенное расследовании показало, что ракета украинских ПВО, которой пытались сбить российскую ракету, отклонилась от курса и упала на территории Польши. Решение о размещении Patriot принималось на фоне опасений, что военные действия могут распространиться за пределы в Украины.

Но в августе этого года в немецком оборонном ведомстве предупредили, что не планируют продлевать срок действия инициативы дольше года, поскольку эти "Патриоты" понадобятся либо силам НАТО быстрого реагирования на 2024 год, либо должны будут пройти необходимое обслуживание и ремонт.

Уже в пятницу немецкие солдаты завершат свои операции в Польше, а на следующей неделе их передислоцируют.

Напомним, что в ЦАХАЛ решили оставить выставленные на продажу танки Merkava III. Согласно предыдущим договоренностям, Израиль должен был поставить в Марокко и Кипр 200 танков Merkava, а Украина бы получила от Кипра российские Т-80У.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой и затиснуть российские войска в клещи между Днепром и Токмаком. Такой прогноз дал британский военный аналитик Майкл Кларк.