Для батальона резервистов: ЦАХАЛ оставляет себе выставленные на продажу танки Merkava III, — СМИ

По данным журналистов, прежде существовали договоренности о том, что Израиль поставит 200 танков Merkava Марокко и Кипру. В свою очередь, Украина должна была получить от Кипра российские Т-80У.

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Военно-политическое руководство Израиля не будет продавать танки Merkava, ранее выставленные на продажу. Об этом сообщает портал newsru.co.il со ссылкой израильский телеканал N12.

Решили сформировать новый танковый батальон под названием "Оф Холь" или "Феникс", подразделение пополнят резервисты, которые прежде служили в расформированных танковых подразделениях.

Пока не называется количество танков Merkava Mark III, которое появится у нового батальона. Эти танки прежде находились на консервации и готовились к продаже в третьи страны.

Прежде были договоренности о том, что Израиль передаст 200 танков Merkava (Mark II и Mark III) Марокко и Кипру, а Кипр поставит Украине 41 танк типа Т-80У, которые в период 1990-2000 гг. закупались у РФ.

Сообщения о переговорах Израиля с Кипром и Марокко появились в июне 2023 года, помимо передачи "кипрских" Т-80У для ВСУ, других подробностей в открытых источниках не было.

По информации The Military Balance 2023 Международного института стратегических исследований (IISS), на складах израильской армии к началу текущего года было примерно 700 танков Merkava MkIII и 200 Merkava MkIV.

Напомним, что боевики ХАМАС пытаются бороться с танками Merkava, устраивая засады и используя подземные тоннели. Именно так недавно дейстовал боевик, сумевший разместить бомбу на корпусе одного из израильских танков.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, израильские танки Merkava IV оказались более защищенными от сбросов с дронов по сравнению с другими.